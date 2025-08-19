Habitantes de Pajarito denuncian constantes cortes de energía que afectan la economía local

Pajarito

los habitantes enfrentan una crisis por los continuos cortes en el servicio de energía eléctrica, que desde hace más de un mes se han intensificado y afectan tanto a la zona urbana como a las veredas del municipio.

Sandra Riveros, residente del municipio, relató la difícil situación: “Esta semana duramos seis días sin luz; luego el servicio regresa por unas horas o por un día y nuevamente se suspende. Nos hemos comunicado con la Empresa de Energía de Boyacá y, aunque hemos presentado las denuncias, no hemos recibido una respuesta clara”.

Los prolongados apagones han tenido graves consecuencias en la economía local. Negocios como tiendas de alimentos, familias que procesan leche y producen queso, así como otros comercios, han reportado pérdidas significativas. Los corresponsales bancarios, que no cuentan con planta eléctrica, también han tenido que suspender operaciones.

“Los cortes constantes han dañado varios electrodomésticos en las viviendas. La comunidad está desesperada porque no sabemos qué hacer. Hemos puesto quejas ante la Personería y solicitado a la empresa el arreglo del servicio, pero no hemos tenido solución”, agregó Riveros.

La afectación no es uniforme: en ocasiones los cortes se presentan en todo el municipio, mientras que en otros momentos solo impactan al casco urbano o a veredas específicas. Esta incertidumbre aumenta la preocupación de los habitantes.

Según Riveros, la administración municipal informó que se ha comunicado con la empresa y que ya fue enviada una cuadrilla para revisar la red eléctrica. Sin embargo, la población sigue intranquila. “Seguimos con la zozobra de que en cualquier momento volvamos a quedarnos sin servicio de energía”, advirtió.