La Procuraduría inhabilitó a un exfuncionario de la alcaldía de Federico Gutiérrez

Medellín

El concejal de Medellín e integrante del partido político Pacto Histórico, José Luis Marín, informó que la Procuraduría inhabilitó por un periodo de 5 años a Jaime Rique Gómez, quien fungía en la alcaldía de Federico Gutiérrez como subdirector del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) hasta el pasado 4 de agosto, cuando presentó su carta de renuncia al cargo ante la sanción.

La inhabilidad del funcionario Gómez, según el reporte del corporado Marín, se da por una investigación que inició cuando el disciplinado era director de la entidad de la gobernación de Antioquia Dagran en la administración de Aníbal Gaviria.

“Se le encuentra responsable a título de culpa grave porque no hizo la correcta supervisión y gestión de un contrato que se tenía para repartir kits alimentarios a poblaciones vulnerables durante la pandemia de COVID y, por ejemplo, se firmó la liquidación final del contrato sin evidenciar que había pagos indebidos y había tercerización laboral total realizada por la Fundación SACIAR, que era la contratada. Se determinó que su actuar omisivo y descuidado fue un factor determinante y directo en la causación del daño. Se determinó que no se hizo la correcta salvaguarda y administración de los recursos públicos y por eso se le inhabilita”.

Según el concejal Marín, el ente de control determinó que la afectación al erario público por el contrato es de $596.165.955. El señor Marín cuestionó a la alcaldía sobre por qué contrató a un funcionario con una investigación en curso y más cuando ya tenía una sanción en primera instancia.

“Aun cuando la inhabilidad estaba en firme, el señor siguió trabajando en la administración de Federico Gutiérrez durante varios días, hasta que, entre comillas, renunció el 4 de agosto del año 2025. Renunció, pero no en ninguna renuncia; es que ya le tenía la inhabilidad. Pero cuando la inhabilidad ya estaba en firme, en segunda instancia, ya se le había notificado, ya habían pasado los términos de ley, él siguió trabajando al interior del Dagrd. Nosotros le hacemos la pregunta a la alcaldía de por qué siguió trabajando”.

Aprovechó para solicitarles a las veedurías ciudadanas, Personería, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía realizar una auditoría especial en la gestión de Jaime Enrique Gómez sobre la contratación.

Recordó que la primera sanción la hizo la Procuraduría el 30 de abril de 2025 y quedó en firme en segunda instancia el 25 de julio del mismo año, pero él renunció el 4 de agosto. Indicó que se elevará un derecho de petición para pedir información sobre el caso.