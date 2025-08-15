Cien santandereanos viajan a Canadá a aprender inglés: uno de lo programas más ambiciosos del país

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Hoy en Bucaramanga se reúnen 100 estudiantes y docentes de colegios públicos de Santander que viajan este sábado 16 de julio a Canadá para participar en un programa de inmersión en inglés, considerado el más grande de la historia del país impulsado por una entidad pública.

La delegación integrada por 90 estudiantes de más de cincuenta de municipios, en su mayoría son jóvenes rurales entre los 14 y 17 años.

Además también viajan 10 profesores de inglés, que permanecerán tres meses en Fredericton, Canadá.

Allí recibirán formación intensiva en institutos, con integración directa a colegios canadienses. Vivirán en hogares locales certificados, lo que garantizará una inmersión cultural y lingüística total.

El programa ejecutado por la Universidad Pontificia Bolivariana tuvo un proceso de selección meritocrático en el que participaron más de 700 aspirantes, un aumento del 400% frente al año anterior.

En 2024 solo 33 personas viajaron a Inglaterra bajo esta misma iniciativa.

El proyecto incluyó un acompañamiento integral como preparación académica y psicológica, experiencias culturales previas como visitas a Medellín y Bucaramanga, y cobertura total de gastos de visas, pasaportes y transporte.

El objetivo según el secretario de Educación de Santander, Nicolás Ordóñez fue “potenciar el bilingüismo en la región y formar líderes que inspiren a sus comunidades al regresar”.

El viaje no solo marca un hito en la internacionalización educativa de Santander, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades académicas para los participantes, quienes contarán con becas y seguimiento para mantener su nivel de inglés a su regreso.