Denuncian maltrato animal en ferias en Santander. Otro caballo casi muere en medio de una cabalgata

En Villanueva, Santander, durante la cabalgata de las ferias y fiestas, un caballo de nombre ‘Rayito’ se desplomó en plena vía, a la altura del parque principal del municipio.

En el momento en el que el animal se desplomó sobre la vía, los cuidadores y el veterinario que estaban presentes en el evento, intervinieron con maniobras de reanimación y aplicación de medicamentos, lo que evitó que el equino falleciera.

El hecho, fue registrado en videos y rápidamente circuló en redes sociales, donde algunos usuarios aseguraron que el equino había muerto.

Pronunciamiento de la Alcaldía de Villanueva

Ante las especulaciones, la Alcaldía municipal aclaró que el caballo no falleció y que recibió atención inmediata por parte del equipo veterinario. Según el reporte, el animal fue estabilizado y posteriormente entregado a sus propietarios.

“Reiteramos nuestro compromiso con el bienestar animal y agradecemos a los asistentes la colaboración y el reporte oportuno frente a este tipo de situaciones. La Administración seguirá fortaleciendo las medidas de control y acompañamiento en los eventos donde participan nuestros animales”, indicó el pronunciamiento oficial.

Organizaciones animalistas piden que estas cabalgatas sean eliminadas

El incidente abrió de nuevo la discusión sobre la realización de las cabalgatas como parte de las festividades de los municipios. Colectivos animalistas han rechazado lo ocurrido y denunciaron otras situaciones de maltrato durante el recorrido, como caballos con las patas atascadas en zanjas, personas de pie sobre los animales y el uso de elementos que les causan dolor.

🔴 #Denuncia | En Villanueva, Santander y organizaciones animalistas denuncian maltrato animal en la cabalgata de las ferias donde un caballo casi muere. Ciudadanos rechazan actos en los que vieron a personas de pie sobre estos animales.



“Los caballos están expuestos a constante dolor, heridas y traumas. No se puede justificar en nombre de la tradición lo que claramente constituye maltrato. Los sacan de pesebreras, los hacen caminar largos trayectos, los borrachos les pegan, sumado al ruido que deben soportar”, señaló Orlando Beltrán, animalista en Santander.

Este caso se suma al ocurrido recientemente en Sabana de Torres donde un caballo murió después de participar de la cabalgata, también en las ferias y fiestas de ese municipio.