Mujer fue asesinada y otra resultó herida en riña por intolerancia y balacera en Floridablanca

Bucaramanga

La noche del sábado 16 de agosto en Floridablanca dejó dos hechos violentos en el que dos mujeres fueron las principales víctimas. En el barrio Zapamanga tras ser agredida con arma blanca, Jennifer Ávila Espinal fue asesinada y en el barrio Villabel otra mujer, de ocupación enfermera, fue herida con arma de fuego.

El primer hecho se registró en la calle 116 #33B del barrio Zapamanga III. Una riña entre dos mujeres terminó en tragedia, Jennifer Ávila de 41 años, de ocupación zapatera y oficios varios, perdió la vida tras recibir una herida mortal con arma cortopunzante.

Jennifer Ávila fue asesinada por intolerancia en Floridablanca

De acuerdo con las versiones de testigos, Ávila se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando inició una fuerte discusión con otra mujer identificada como Yesica Cristina Areyza. Ambas hicieron uso de armas cortopunzantes, pero Ávila resultó gravemente herida en el tórax.

Lea también: VIDEO: Capturado en Santander Alberto Carlos Mejía, de los más buscados del Tren de Aragua en Chile

La mujer fue auxiliada por la comunidad y trasladada inicialmente al Hospital de Floridablanca, de donde fue remitida a la Clínica Comuneros en Bucaramanga, donde a pesar de los esfuerzos médicos, perdió la vida.

En cuanto a la presunta agresora, testigos señalaron que huyó del lugar y su paradero aún es desconocido. Las primeras indagaciones apuntan a que las dos mujeres tenían diferencias personales desde tiempo atrás, presuntamente por asuntos sentimentales, lo que habría detonado la confrontación.

El caso fue catalogado por las autoridades como un hecho de intolerancia social.

En el barrio Villabel una mujer fue herida con arma de fuego al parecer por balas perdidas

En la calle 6 #13-145 del barrio Villabel, una mujer de 42 años de ocupación enfermera, recibió un impacto de bala cuando paseaba a su mascota a las afueras de su vivienda.

Podría interesarle: “Estoy vivo de milagro”: Entrenador de fútbol uno de los heridos en accidente de un bus en Santander

De acuerdo con el relato de la víctima, ella se encontraba paseando a su mascota cuando dos motocicletas con cuatro sujetos desconocidos se acercaron al lugar. Los hombres en la motocicletas vestían ropa tipo construcción, uno de los parrilleros descendió del vehículo y disparó un arma de fuego.

La mujer corrió hacia su vivienda y alcanzó a cerrar la puerta principal. Sin embargo, dispararon contra la fachada, logrando impactarla en la región axilar derecha.

Más noticias: VIDEOS | Sicariatos en Bucaramanga: dos personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas

Tras el ataque los responsables huyeron, mientras familiares auxiliaron a la ciudadana y la trasladaron, con apoyo de la Policía Nacional, hasta la Clínica La Foscal, donde permanece bajo observación médica y según sus familiares se encuentra estable y descartan compromiso de órganos vitales.

La Policía Metropolitana confirmó que la víctima no registra ningún tipo de antecedentes judiciales, así como también informó que no tiene amenazas ni recuerda tener problemas con alguien.

La versión preliminar sobre los hechos, es que pudo ser víctima de una bala perdida en enfrentamiento entre estos delincuentes que ya son buscados por las autoridades.