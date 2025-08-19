Rifirrafe entre integrantes del Pacto Histórico y la oposición, en Barranquilla: ¿Qué se dijeron?

En Barranquilla hubo un fin de semana muy movido en materia política con la presencia de precandidatos presidenciales como María José Pizarro, Gustavo Bolívar y Sergio Fajardo.

Cada uno cumplió agenda reunidos con la comunidad, líderes sociales, sindicatos, empresarios, entre otros sectores.

La senadora María José Pizarro, en un evento en el norte de Barranquilla, cuestionó que se inviertan millones “en el maquillaje de la ciudad” mientras, según ella, “no existe una política local contundente que defienda a la ciudadanía de la extorsión”.

Además, criticó la Bancada Costeña a la cual señaló que “entregó” la energía a las empresas privadas y la responsabilizó del “desfalcó de Electricaribe”.

“Cómo es posible que una Alcaldía que invierte millones y millones en un Malecón, en el maquillaje para la ciudad, no sea capaz de tener una política de seguridad que defienda al ciudadano”, dijo la congresista.

Igualmente, le lanzó dardos al expresidente del Senado, Efraín Cepeda, por el tema de las altas tarifas de energía.

“Cómo es posible que la Bancada Costeña todos los días se llene la boca en el Congreso de la República para decir que este Gobierno no ha sido capaz de bajar las tarifas de energía, cuando son ellos los que le entregaron la energía a las empresas, son ellos los responsables del desfalco de Electricaribe”, señaló.

Respuestas ante la crítica

Por su parte, la representante a la Cámara, Lina María Garrido, quien estuvo en Barranquilla en una ceremonia religiosa en memoria de Miguel Uribe Turbay, respondió a los cuestionamiento de integrantes del Pacto Histórico sobre el manejo de la ciudad.

“A todos los candidatos del Pacto Histórico que vienen a hablar mal de Barranquilla, de verdad deberían hacerse un acto de reconocimiento de la irresponsabilidad y la falta de atención y compromiso que han tenido. Yo sí creo que si hay algo que Colombia tiene que mostrar es esta ciudad pujante, trabajadora y llena de gente buena”, indicó.

Otro que no se guardó silencio con el tema de energía y los señalamientos de la senadora María José Pizarro sobre la Bancada Costeña, fue el senador Carlos Meisel, quien dijo que “primero que todo que estudien bien. Han hecho parte de un Gobierno que está en su último año y no ha solucionado un carajo, todo lo contrario, se han empeorado. Que dejen de confundir a la gente. Ha nosotros no achacan algo de Air-e como si tuviéramos nosotros responsabilidad, nosotros aprobamos un plan de desarrollo para que se hiciera un régimen especial, ni en qué consistía eso, y se han aprovechado de eso, yo no tengo un carajo con Air-e, ni sé quiénes son los dueños. Lo que diga María José Pizarro eso no me hace ni cosquillas, en cambio que demuestren qué ha hecho este Gobierno malogrando este país.

Rifirrafe entre Benedetti y Garrido

Otro funcionario que estuvo en Barranquilla fue Armando Benedetti, ministro del Interior, quien a través de sus redes, manifestó que “sé que estoy en lo correcto por no querer estar de moda. Ayer fui al barrio Las Mercedes, popular en Barranquilla, y la gente me dio una bienvenida cálida, cariñosa y efusiva. Si hubiera ido al Country la recepción no hubiese sido igual. Lo que me hace pensar que estoy haciendo lo correcto en uno de los países más desiguales del mundo. Hay que estar con los pobres y no con quienes impiden que exista la igualdad”.

Ante esta afirmación, la congresista Lina María Garrido respondió, señalando que “ustedes Armando Benedetti, se roban hasta los logros ajenos. Si fuese por este gobierno, “los pobres” de Barranquilla, al igual que “los pobres” de todo el país, estarían jodidos y olvidados. Ustedes les quitaron los subsidios de vivienda, los nuevos cupos en educación y los subsidios a la tasa de interés en el ICETEX. También les quitaron el empleo formal y la seguridad. Son los gobiernos locales y departamentales los que están afrontando con gallardía el fracaso del gobierno de Gustavo Petro”.