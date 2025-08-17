“Si no nos unimos en una única candidatura, Petro se quedará en el poder”: congresista Garrido

Durante una ceremonia religiosa ofrecida al senador Miguel Uribe Turbay, en Barranquilla, la representante a la cámara, Lina María Garrido, tocó varios temas de la política nacional, entre ellos, las elecciones presidenciales del 2026.

Sobre la propuesta promovida por algunos sectores de oposición de elegir un solo candidato que los represente para los comicios del próximo año, dijo que “si nosotros no nos unimos en una única candidatura, donde podamos llegar a consensos, Gustavo Petro se va a quedar en el poder. El llamado y la cita más importante será en el 2026, cuando todos acudamos a las urnas para sacar a Petro".

¿Qué habló con Abelardo De La Espriella?

A propósito del encuentro que tuvo, hace algunos días, con el candidato presidencial, Abelardo De La Espriella, sostuvo que “nosotros estamos comprometidos en salvar a este país, y esperamos podernos reunir con los demás candidatos, y encontrar una salida donde despojemos nuestros egos y pensemos en Colombia”.

Dardos al Pacto Histórico

También se refirió a las visitas a Barranquilla por parte de candidatos del Pacto Histórico.

“A todos los candidatos del Pacto Histórico que vienen a hablar mal de Barranquilla, de verdad deberían hacerse un acto de reconocimiento de la irresponsabilidad y la falta de atención y compromiso que han tenido. Yo sí creo que si hay algo que Colombia tiene que mostrar es esta ciudad pujante, trabajadora y llena de gente buena”, insistió.

Saade y Brasil

Igualmente la representante tuvo tiempo para responder sobre la rápida salida de Alfredo Saade como jefe de Despacho de la Presidencia de la República y su posible llegada a Brasil, asumiendo cargo como embajador.

“Da vergüenza que una persona como Saade vaya a representar al país en la embajada de Brasil. Pero ténganlo claro, que lo hacen es porque hay una investigación seria contra él por parte de la Procuraduría, frente a lo que hicieron con los pasaportes. Hoy como pasa con Carlos Román González, lo resguardan en los países aliados de Gustavo Petro. Saade tiene todo el mérito para que tenga una sanción disciplinaria bastante fuerte por todo lo que ha hecho, pero como hace Gustavo Petro, siempre resguarda a sus peores personas en sus gobiernos aliados”.

Miguel Uribe Turbay y amenazas en su contra

Finalmente, durante su presencia en una ceremonia religiosa ofrecida al senador Miguel Uribe Turbay, la congresista tocó el crimen del precandidato presidencial.

Argumentó que “Dios lo quiso llamar a su lado y hoy estamos todos los colombianos en la seguridad de seguir su legado y defender este país (...) lo más terrible es haber conocido que la Fiscalía tenía información de un posible atentado para Miguel, 15 días antes del atentado, y no fueron capaces de avisarle a su esquema de seguridad ni al senador. Si eso hubiese ocurrido y hubiesen tomado esa información con mucha responsabilidad, Miguel Uribe estuviese vivo.

Al preguntarle a la representante por intimidaciones en su contra, explicó que “tengo amenazas del Eln y de las disidencias de la Farc, la Fiscalía no ha dado resultados y tenemos una UNP que cada vez quiere desmejorar más los esquemas de seguridad. Hoy la oposición está en riesgo, ya tenemos una vida perdida muy importante y si eso nos pasa a nosotros, imagínense cómo están viviendo los colombianos de a pie”.