Retorno a Bogotá: más de 1 millón de carros ingresaron después del puente festivo

Cundinamarca

Indicaron desde la Gobernación de Cundinamarca que la movilidad por el corredor de la Autopista Sur fluyó con velocidades promedio de 25 km/h. Solo, por la autopista sur, ingresaron alrededor de 67 mil vehículos por este corredor y, en total, 1.029.623 vehículos por todos los ingresos a Cundinamarca y Bogotá durante el puente festivo.

La situación mas compleja se vivió durante el retorno en la vía de La Mesa y en Mosquera, a la altura del ingreso por la calle 13 hacia Bogotá, allí el personal de Movilidad Bogotá atendió la situación, mientras DITRA, en la glorieta de Toreros en Mosquera, dio prelación al tránsito proveniente del municipio de La Mesa.

Durante el fin de semana se registraron 17 siniestros viales, con 32 vehículos involucrados, 21 personas lesionadas y tres fallecidas en el departamento. A lo largo de la jornada las autoridades en Cundinamarca adelantaron acciones de sensibilización en las vías, recordando la importancia de respetar las señales de tránsito y mantener actitudes preventivas que reduzcan los siniestros en carretera.