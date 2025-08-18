Más de 70 mil vehículos se movieron por carreteras de Bolívar: hubo cinco siniestros viales

En el marco del plan de Retorno del puente festivo de la Asunción de la Virgen, la Seccional de Tránsito y Transporte del departamento de Bolívar hizo un enfático llamado a los viajeros: “Madrugarle a la seguridad vial” es la consigna.

Las autoridades invitaron a todos los conductores a respetar las normas de tránsito, con especial atención a los límites de velocidad, para garantizar un regreso seguro a casa.

En acciones preventivas realizadas en el km 62 Gutat Gambote, se llevó a cabo una campaña de sensibilización dirigida a conductores de servicio particular y motociclistas que se movilizan por la ruta 9005.

La campaña #SIEMPRESEGUROS se centró en la importancia del respeto a las normas y señales de tránsito, el uso del cinturón de seguridad y el correcto uso del casco, según la Resolución 23385 del 2020.

Además, se verificó la documentación de los conductores y se socializó la línea ANTICORRUPCIÓN 157. En total, se sensibilizaron a 40 personas y se realizaron 2 campañas. Además se movieron más de 70 mil vehículos por carreteras de Bolívar, reportándose cinco accidentes con siete lesionados.

“En este puente festivo, el Plan Retorno está en marcha para que cada viaje termine con la tranquilidad de llegar a casa. Nuestros policías de tránsito y transporte están desplegados en corredores estratégicos de Bolívar, verificando el estado de los vehículos, regulando el tráfico y brindando orientación a los conductores”. Afirmó el capitán Alexander Flórez Rojas, jefe seccional de tránsito y transporte Bolívar.

Estar seguros, cercanos y presentes significa acompañarle en la vía, prevenir accidentes y garantizar que, junto a su familia, regrese sin contratiempos. Conduzca con prudencia, respete los límites de velocidad y recuerde que en cada kilómetro hay un policía trabajando por su seguridad". Agregó el oficial.