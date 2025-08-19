Incautan más de 500 frascos de Ketamina en vías de Pereira

Pereira

Confirmó el coronel Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, que dicha incautación tuvo lugar en el sector de Cerritos y que esta sustancia, base para la fabricación de tucibí, se encontraba oculta en 24 cajas de cartón, en un cargamento de verduras proveniente de Ecuador.

El oficial mencionó que en total fueron incautados 588 frascos de ketamina, avaluados en más de $200 millones, con los que se habrían fabricado 58 mil dosis de droga sintética con un costo en el mercado ilegal de por lo menos $3 mil millones.

“El procedimiento se realizó en la vía Andalucía – Cerritos, kilómetro 86, peaje Cerritos II, jurisdicción de Pereira, mediante puesto de prevención vial. La sustancia, avaluada en más de 235 millones de pesos, se encontraba oculta entre una carga de papa y arveja, en un camión que cubría la ruta Ipiales – Pereira”, afirmó el oficial.

En medio del operativo, las autoridades lograron la captura de dos personas que venían en el camión en donde se transportaba la sustancia y se decomisó el automotor.

Recordemos que recientemente las autoridades también habían reportado la incautación de 182 frascos de esta sustancia, de uso veterinario, en diferentes operativos de control realizados a lo largo y ancho de la ciudad, entre ellos en el Aeropuerto Internacional Matecaña.