Gobierno Petro espera que Nicaragua haga efectiva la extradición de Carlos Ramón González

Colombia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la controversia que ha generado el exdirector del DAPRE Carlos Ramón González, tras confirmarse que se encuentra en Nicaragua, prófugo de la justicia colombiana.

“El gobierno de Nicaragua no es que sea tan amistoso con el gobierno de Colombia como ustedes creen. No son amigos como para que ustedes crean de que hay un interés del presidente de la República. El presidente, le puedo jurar que no habla con absolutamente ningún embajador de forma cotidiana; lo habrá hecho con el de Estados Unidos, con el caso de los deportados, pero que el presidente esté hablando con embajadores para este tipo de temas, por favor, descártelo”.

Sobre quién es el responsable de la solicitud de renovación de la residencia de González, que hizo la Embajada de Colombia en Nicaragua, dijo que “es posible“ que haya sido directriz del ahora exembajador León Fredy Muñoz, pero que “puede ser una hipótesis, me imagino que las investigaciones son las que tienen que llegar a esas conclusiones”.

Benedetti, contrario a lo que sectores de oposición anticipaban frente a que la ‘enemistad’ con Nicaragua llevaría a que no se corresponda a la solicitud de extradición, dijo que podría pasar “al revés: si no son amigos lo mejor sería enviarlo“.