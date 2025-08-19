Estos son los próximos festivos en Colombia, según calendario oficial 2025: Quedan 5, y 4 caen lunes

En Colombia los ciudadanos usan los festivos para viajar, descansar, o compartir con los seres queridos. Ahora bien, está entre las naciones con más feriados del mundo. Esto se debe a que no solo se celebran días patrios como el Día de la Independencia el 20 de julio, sino también fechas religiosas como el Día de la Virgen del Carmen el 16 de julio. Ahora bien, a esta altura del año de los 16 festivos de este 2025, solo quedan pendientes 5 y de estos 4 caen en lunes.

Para muchos en el país la cantidad de feriados es un asunto positivo, ya que implica un día de descanso en el que no se trabaja o estudia. No obstante, a nivel nacional se ha llegado a cuestionar el hecho de que se celebren fechas religiosas y se tengan días festivos, ya que Colombia desde la Constitución de 1991 es considerado un territorio laico.

En ese orden de ideas, los festivos caen en lunes o en otro día de la semana dependiendo su origen. Cuando un feriado se relaciona con motivos patrios, la fecha es inamovible. Por ejemplo, el Día de la Independencia de Colombia es el 20 de julio, esto lleva a que pueda caer en domingo, lunes, martes, o cualquier día de la semana.

Mientras tanto, cuando hay una fecha religiosa generalmente se conmemora el siguiente lunes. Esto se debe a la Ley Emiliani o Ley 51 de 1983, la cual surgió con la finalidad de regular los descansos remunerados y estableció cuáles eran los días festivos que se trasladarían al primer día de la semana siguiente.

Lo anterior significa que no todas las fechas religiosas se conmemoran un día lunes. Aquí radica la relevancia de la fecha. Por ejemplo, la Navidad es un día de origen religioso, pero no cae siempre en lunes. Otros ejemplos son los dos días de Semana Santa, jueves santo y viernes santo.

De acuerdo a la Alcaldía de Bogotá, los festivos nacieron en el país como una forma de promover la cultura religiosa a principios del siglo XX y este asunto fue ratificado en 1983. “La práctica de respetar los días festivos en Colombia inició formalmente en 1905, cuando la Ley 37 estableció la obligación de celebrar las fechas religiosas marcadas por la Iglesia Católica. Aunque la Constitución de 1991 consagró la libertad religiosa, la Corte Constitucional ratificó en 1993 la importancia de los festivos, reconociéndolos como parte del patrimonio cultural.”

Festivos que quedan en Colombia en 2025:

Octubre: Lunes 13 (Día de la Raza).

Lunes 13 (Día de la Raza). Noviembre: Lunes 3 (Día de Todos los Santos) y lunes 17 (Independencia de Cartagena).

Lunes 3 (Día de Todos los Santos) y lunes 17 (Independencia de Cartagena). Diciembre: Lunes 8 (Inmaculada Concepción) y jueves 25 (Navidad).

Calendario de días festivos 2025