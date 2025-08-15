Puente festivo en Colombia: Esto esperan las autoridades en cuanto a movilidad

Según Tránsito Nacional, desde hoy se espera que salgan 3,9 millones de vehículos en todo el país. En el departamento de Cundinamarca, se calcula una cifra de 1,8 millones de vehículos mientras que en Bogotá se espera la movilización de 800 mil.

Ante este volumen de tránsito, las autoridades han dispuesto 5.000 uniformados en todo el territorio nacional, así como 110 puestos de prevención y control distribuidos en todas las vías del país.

Medidas para el puente festivo de la Ascensión: habrá reversible en Soacha y pico y placa regional

La Gobernación de Cundinamarca, en coordinación con la Policía de Cundinamarca y la Policía Metropolitana de Soacha implementará un plan especial de movilidad para este puente festivo de la “Ascensión de la Virgen”, en el que se prevé la circulación de 1,8 millones de vehículos por las vías del departamento.

Explicaron desde la Gobernación de Cundinamarca que, solo por la Autopista Sur se espera el paso de más de 203 mil vehículos, 51 mil de ellos durante el lunes festivo, con el fin de optimizar el flujo vehicular:

Restricción a vehículos de carga pesada en los horarios establecidos por la autoridad nacional Reversible en Soacha, domingo y lunes de 4:00 p. m. a 8:00 p. m Pico y placa regional:

Placas pares: circulación entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m.

Placas impares: circulación entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

4. Habilitación de tres carriles continuos desde la calle 40 sur hasta la calle 30 sur, con apoyo de agentes de tránsito, vigías municipales y gestores viales del departamento.

5. Monitoreo aéreo con dron para toma de decisiones en tiempo real.