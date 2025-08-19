Cuatro policías resultaron heridos en enfrentamiento con mineros de Segovia, Antioquia

Segovia, Antioquia

Cuatro uniformados de la policía resultaron heridos en medio de un operativo de control de la fuerza pública en un yacimiento con licencia de la multinacional Aris Mining, que resultó en una confrontación con un trabajadores mineros en el municipio de Segovia, Nordeste antioqueño.

La intervención adelantada por la Policía de Antioquia, con apoyo de la Dirección de Carabineros y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), se habría ocasionado tras detectarse en la empresa Frontera Gold S.A.S, la presencia de personas que habrían ingresado de manera irregular a socavones y túneles para adelantar actividades de minería ilegal.

El procedimiento incluyó allanamientos y diligencias de desalojo con el objetivo de recuperar el control del predio. Sin embargo, en medio de la operación se presentaron enfrentamientos, disturbios y alteraciones al orden público que terminaron en las agresiones contra la fuerza pública.

Rechazo de la empresa minera

De manera paralela, la empresa Frontera Gold S.A.S., dedicada a actividades mineras en proceso de formación en la región, emitió un comunicado en el que denunció presuntos actos de intimidación y agresiones verbales e incluso físicas contra sus trabajadores por parte de la Policía Nacional.

“Rechazamos enfáticamente cualquier acto de violencia o abuso de autoridad que vulnere los derechos de quienes trabajan legítimamente por el sustento de sus familias”, señala el comunicado.

La empresa minera hizo un llamado “urgente y pacífico” a la comunidad segoviana y a las familias de sus colaboradores para hacer presencia en la empresa, a la vez que reiteraron su compromiso con la legalidad, sostenibilidad y respeto por los derechos de sus trabajadores.

La Policía confirmó que mientras los uniformados reciben atención médica por las agresiones, los organismos de seguridad verifican los hechos de violencia ocurridos en el Nordeste del departamento.