Camacol advierte que decisiones del Gobierno enfrían las ventas del sector vivienda

Medellín, Antioquia

Comenzó en Medellín el Congreso Camacol Verde 2026, el escenario donde el sector edificador colombiano presentará al próximo Gobierno propuestas para articular la vivienda con una visión más amplia de ciudades sostenibles. De igual forma, se harán propuestas sobre ordenamiento territorial, nuevos modelos de transformación urbana, acciones para contrarrestar el cambio climático y modelos de negocio con visión de largo plazo.

La instalación estuvo a cargo del presidente de Camacol, Guillermo Herrera, quien habló de la coyuntura del sector y de las cifras más recientes de vivienda.

Sobre el tema de la venta de vivienda en este momento coyuntural del país, cerca de las elecciones presidenciales y respecto a las decisiones recientes del Gobierno Nacional, Herrera señaló que se han enfriado las ventas.

“Aunque cerramos 2025 con optimismo y un crecimiento del 12%, en los primeros cuatro meses del año las ventas cayeron 5,9%, impulsadas por una caída del 15% en vivienda no VIS. Además, las iniciaciones de obra bajaron cerca del 20%, lo que seguirá afectando negativamente el PIB de edificaciones, que ya lleva 10 trimestres en descenso”, expuso.

Es de resaltar que el desarrollo del mercado de la vivienda en Colombia se concentra en Bogotá, Antioquia, Atlántico y el Valle. Sin embargo, se expuso la necesidad de romper las barreras regionales, que hoy presentan brechas importantes en términos de infraestructura y construcción de vivienda.

Por otra parte, el gremio de la construcción en el país se había comprometido a que, para 2030, una de cada dos viviendas que se construyeran en Colombia fuera verde, es decir, que contara con certificación ambiental. Se resaltó que la mayoría de las viviendas certificadas son de interés social. ¿Qué significa esto? Que Colombia es líder mundial en viviendas certificadas ambientalmente, superando a mercados como India, México y Vietnam, según cifras de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

Otro de los aspectos que abordó el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, es que Colombia enfrenta un déficit habitacional de 2,07 millones de hogares y requiere construir cerca de 465.000 viviendas anuales entre 2025 y 2035.

Sobre cómo se plantea solucionar esta situación, expuso: “La carrera es contra la informalidad. Si lo vemos en términos de sostenibilidad ambiental, lo que más degrada territorios y valores ambientales del país es la construcción informal. Y la construcción informal crece cuando no hay programas ni políticas claras de los gobiernos nacionales o territoriales para generar condiciones de acceso a los hogares de menores ingresos”.

El Congreso Camacol Verde 2026, bajo el lema “Ciudades que inspiran y trascienden”, reunirá a líderes internacionales que están redefiniendo la sostenibilidad y el desarrollo urbano en el mundo.

Entre los invitados se destacan Martha Thorne, exdirectora del Premio Pritzker y una de las voces más influyentes en arquitectura mundial; Gonzalo Muñoz, cofundador de TriCiclos, ganador del premio The Circulars –el “Óscar de la Economía Circular”– y High-Level Climate Action Champion de la ONU; Hubert Klumpner, cofundador de Urbanthinktank_next y catedrático de ETH Zurich, referente global en urbanismo para contextos vulnerables; Pedro Nicolás Vottero, secretario de Economía Circular y Empleo Verde de Córdoba (Argentina); y Mar Gómez, directora meteorológica de ElTiempo.es (España) e invitada frecuente de medios como BBC, Reuters y TRT World, referente en comunicación sobre cambio climático.