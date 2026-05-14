Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 may 2026 Actualizado 20:32

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Capturada mujer que extorsionaba a un policía para no difundir videos íntimos del uniformado

La mujer habría sido la pareja sentimental y le exigía 500 mil pesos a la víctima, por lo que fue detenida en flagrancia por el GAULA.

Mujer capturada por extorsionar a su expareja sentimental que es un policía- foto policía Antioquia

Mujer capturada por extorsionar a su expareja sentimental que es un policía- foto policía Antioquia

Mujer capturada por extorsionar a su expareja sentimental que es un policía- foto policía Antioquia
Añadir Caracol Radio en Google

Venecia- Antioquia

Una mujer está acusada de presuntamente extorsionar a su expareja sentimental en el Suroeste de Antioquia. La víctima es un policía a quien amenazan con difundir videos íntimos de él si no accedía a las pretensiones.

Según el reporte de la policía, la mujer fue detenida por el GAULA en la población de Venecia; le estaría exigiendo 500 mil pesos a un policía que venía siendo objeto de presiones y exigencias a cambio de dinero.

“Los hechos se registraron cuando la presunta responsable, expareja sentimental de la víctima, se disponía a recibir la suma de 500 mil pesos, exigida a cambio de no divulgar videos de carácter íntimo. La acción operativa permitió la intervención oportuna y la materialización de la cultura en flagrancia de esta persona”, añadió el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

La mujer fue puesta a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de extorsión. Mientras que la policía recuerda que toda persona que esté siendo víctima de este delito se comunique a la línea 165.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir