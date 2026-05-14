Capturada mujer que extorsionaba a un policía para no difundir videos íntimos del uniformado

Venecia- Antioquia

Una mujer está acusada de presuntamente extorsionar a su expareja sentimental en el Suroeste de Antioquia. La víctima es un policía a quien amenazan con difundir videos íntimos de él si no accedía a las pretensiones.

Según el reporte de la policía, la mujer fue detenida por el GAULA en la población de Venecia; le estaría exigiendo 500 mil pesos a un policía que venía siendo objeto de presiones y exigencias a cambio de dinero.

“Los hechos se registraron cuando la presunta responsable, expareja sentimental de la víctima, se disponía a recibir la suma de 500 mil pesos, exigida a cambio de no divulgar videos de carácter íntimo. La acción operativa permitió la intervención oportuna y la materialización de la cultura en flagrancia de esta persona”, añadió el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

La mujer fue puesta a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de extorsión. Mientras que la policía recuerda que toda persona que esté siendo víctima de este delito se comunique a la línea 165.