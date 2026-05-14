Tensa jornada de recuperación de tierras tras rechazo de exarrendatario a desalojar en Cáceres

Medellín

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) logró la recuperación material de 218 hectáreas en el municipio de Cáceres, específicamente en los predios La Ilusión y Marlengo. Estas tierras, que anteriormente estuvieron bajo el dominio de los exjefes paramilitares alias ‘Macaco’ y alias ‘HH’, formaban parte del Fondo para la Reparación de las Víctimas. Tras el operativo, el Gobierno Nacional confirmó que el terreno será entregado a familias campesinas y víctimas del conflicto armado para promover la justicia social y la soberanía alimentaria en la región.

En el predio Marlengo, de 60 hectáreas, la diligencia avanzó sin contratiempos; sin embargo, en La Ilusión, de 158 hectáreas, se presentó una fuerte oposición por parte de Jorman Giraldo Duque. El exarrendatario, quien pagaba un canon de un millón de pesos mensuales por la explotación ganadera del terreno, se negó inicialmente a desalojar el lugar tras la terminación anticipada de su contrato. Giraldo argumentó que el traslado de más de 330 cabezas de ganado y otros animales requería una logística de al menos 20 días, rechazando los plazos iniciales propuestos por la autoridad.

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La tensión aumentó cuando, a pesar de que la ANT aceptó otorgar los 15 días solicitados por el ocupante para el retiro de sus pertenencias, Giraldo Duque persistió en su negativa de abandonar el predio de forma voluntaria. Esta situación obligó a las autoridades a aplicar el Código Nacional de Seguridad y Convivencia para realizar una aprehensión forzosa. Durante el procedimiento, se registraron agresiones verbales e intentos de agresión física contra los funcionarios de la ANT y la Personería Municipal, lo que requirió el inventario estricto de semovientes y el traslado de enseres a bodegas oficiales en Caucasia.

Finalmente, tras la intervención administrativa y bajo la advertencia de declarar los bienes en abandono, Giraldo Duque inició el retiro de sus animales y pertenencias en cumplimiento de los términos legales establecidos. Con la salida del exarrendatario, la Agencia Nacional de Tierras consolida el control de este territorio estratégico en el corregimiento de El Jardín, cerrando un ciclo de ocupación irregular y dando inicio al proceso de adjudicación para las comunidades rurales de la subregión.