Maluma lanza su nuevo álbum “Loco X Volver” con concierto gratuito en la Plaza Botero

Medellín, Antioquia

El cantante paisa Maluma estará este jueves 14 de mayo en el centro de Medellín lanzando su séptimo álbum musical, “Loco x volver”, con un concierto completamente gratuito con registro previo y boleta válida.

El evento, al que solo podrán asistir mayores de edad, se llevará a cabo en la Plaza Botero, ubicada en el corazón de la capital antioqueña, a las 4:00 p. m. y contará con artistas invitados.

Bajo el eslogan “Con cariño… de Juan Luis para Medellín”, el artista de talla internacional rinde homenaje a su tierra natal, a sus raíces, a la cultura paisa y al proceso de reencontrarse consigo mismo.

“Después de dos años de proceso, de buscarse, de extrañar sus raíces y de reconectar con lo que realmente es, nace ”Loco x volver". Un álbum hecho desde el amor, desde la verdad y, sobre todo, pensando en ustedes”, publicó Maluma en sus redes sociales.

Tarjeta Metro

El Metro de Medellín anunció la tarjeta Cívica exclusiva de “Loco x volver”, la cual incluye un ícono cultural de Antioquia impreso y tiene un valor comercial de 12.100 pesos, sin incluir recarga. Esta se puede adquirir en los puntos de venta del Metro de Medellín hasta agotar existencias.

Adicionalmente, la entidad anunció la extensión de su operación comercial exclusivamente en las líneas A y B hasta las 11:30 p. m., con único ingreso por la estación Parque Berrío.

Sobre el álbum

La más reciente producción, programada para estrenarse el 15 de mayo, cuenta con 14 canciones, entre ellas ocho colaboraciones con grandes artistas como Kany García, Beéle, Arcángel, Ryan Castro y Yeison Jiménez, entre otros.