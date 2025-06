Por incumplimientos del gobierno Nacional, mineros del Nordeste no descartan una nueva protesta

Nordeste de Antioquia

Los mineros en proceso de formalización que conforman la Mesa Minero Agroambiental del Noreste de Antioquia, mediante un comunicado oficial, elevaron una queja por lo que denomina un incumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional el pasado 3 de abril de 2025, como lo es la no criminalización y la no destrucción de la maquinaria.

El gremio denuncia que uno de los incumplimientos documentados ocurrió el pasado 11 de junio en zona limítrofe entre las poblaciones de Carolina del Príncipe y Angostura, donde se reportó un operativo del Ejército y la Policía: “Utilizando vehículos oficiales de Corantioquia, capturaron y trasladaron arbitrariamente a tres mineros y tres barequeros debidamente caracterizados, quienes aguardaban la visita técnica de la Agencia Nacional de Minería para avanzar en el proceso de formalización”.

La mesa indica que esto viola de manera directa la circular 006 del Ministerio de Defensa del 4 de abril del 2025, la cual prohíbe operativos en zonas de mineros en proceso de regularización.

El otro acuerdo, que según los mineros se ha incumplido, es la no socialización de los acuerdos en diez municipios del Nordeste de Antioquia. Lo otro es que, según su denuncia, el proceso de formalización está estancado, ya que aún no está activo el plan Único de Legalización y que no hay avances en la bancarización, además de las actividades productivas.

Ante estas quejas, los mineros no descartan que se acuerde una nueva protesta social como método de exigencia para el cumplimiento de lo pactado, al mismo tiempo que manifiestan estar dispuestos a utilizar mecanismos legales para ello. Pero también invitan a los mineros a mantener la unidad y seguir luchando por el trabajo digno de sus actividades.

Luego de explicar en qué consisten los incumplimientos, la Mesa Minero Agroambiental hizo una serie de exigencias al Gobierno Nacional.

· La libertad inmediata de los mineros capturados e investigaciones correspondientes para los funcionarios que se extralimitaron en sus funciones.

· Socialización obligatoria de los acuerdos en todos los municipios con veeduría de Procuraduría y Defensoría del Pueblo.

· Un cronograma verificable para las visitas técnicas de la Agencia Nacional de Minería (circular 001 de 2025).

· Garantías reales contra la estigmatización, conforme al acuerdo 1.

Comunicado Mineros del Nordeste Ampliar