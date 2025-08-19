Creo en la integridad de Álvaro Uribe, me cuesta creer que él daría una orden ilegal: Palacios

El exviceministro del Interior, Daniel Palacios, habló en Sin Anestesia sobre su postura frente a la orden que dio el Tribunal Superior de Bogotá, para que se le conceda la libertad inmediata al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quién fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria el 1 de agosto del 2025.

Lea: Tribunal Superior de Bogotá ordenó libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez

“Recibo con mucha alegría este fallo por parte del tribunal. Creo que es un fallo que reitera la proporcionalidad de la justicia”, comentó Palacios, añadiendo que, desde que conoció al exmandatario, siempre lo ha visto como un ser humano integro y correcto.

Por otro lado, mencionó que conoce a Uribe desde hace más de 25 años, y que sabe que el expresidente, jamás sería capaza de dar órdenes ilegales que atenten en contra de la integridad de otros.

¿Cómo se conoció con Álvaro Uribe?

Daniel Palacios conoció al exjefe de Estado cuándo aún era personero en un colegio de Valledupar en 2001, allí, le hicieron una invitación al entonces exgobernador de Antioquia - Álvaro Uribe - para qué hablará sobre temas de liderazgo y demás. Palacios contó que en esa charla, Uribe decía el porqué era importante derrotar a las FARC.

Él recuerda que le hizo una pregunta a Uribe cuando la charla finalizó, “doctor Uribe, de acuerdo a todo lo que usted diciendo, ¿usted está dispuesto a pagar el precio político y toda la presecusión que eso le traerá?”

Palacios recordó que la única respuesta que le dio el exmandatario fue “hombre doctor Daniel, por esta patria, lo que haya que hacer”.

Noticia en desarrollo.