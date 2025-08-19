“La respeto más no la comparto”: Iván Cepeda tras orden de Tribunal sobre libertad de Uribe

Colombia

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se pronunció desde el Congreso de la República luego de conocerse que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata para el expresidente Álvaro Uribe, quien había sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Según dijo Cepeda, aunque como víctimas en este proceso judicial respetan la decisión del Tribunal, no la comparten.

“Nosotros desde las víctimas en este proceso siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales. Por supuesto respetamos esta, más no la compartimos”.

Indicó también el senador del Pacto Histórico, que cuentan con la plena certeza de que el condenado expresidente Uribe Vélez “viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia y campañas en contra nuestra”, por lo que mencionó además Cepeda que “creemos que la medida que impuso la jueza era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones”.

Senador Iván Cepeda anuncia acciones tras decisión del Tribunal Superior de Bogotá

Agregó Iván Cepeda que ahora “vendrá la apelación, vendrán las acciones que nosotros probablemente desarrollaremos, pero con toda la calma y la serenidad respetamos esta decisión y procederemos desde nuestra perspectiva con relación a lo que consideremos es pertinente”.