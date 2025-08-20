Abogados explican decisión del Tribunal de dejar en libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez

JUSTICIA

En las últimas horas el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hasta tanto se defina la segunda instancia del fallo que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal.

La decisión se produce tras estudiar una tutela que había interpuesto la defensa del exmandatario liderada por Jaime Granados, en la que que alegaba que la juez Sandra Heredia “trasgredió los derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, presunción de inocencia y la libertad de Álvaro Uribe Vélez”.

Cabe resaltar que los fallos de tutela son de inmediato cumplimiento, eso quiere decir que una vez se hagan los trámites con el INPEC y la Policía Nacional, el expresidente podría salir de su finca en Antioquia en dónde permanecía detenido.

En diálogo con Caracol Radio, el abogado Juan Pablo Estada aseguró que esta decisión restablece los derechos del expresidente Uribe y pone en evidencia una indebida motivación en la medida de detención domicialiaria a la que había sido sometido.

“Básicamente la sentencia de tutela compra los argumentos de la defensa en cuanto a una indebida motivación en unas razones que no eran aplicables y en que se contradecían los mismos argumentos planteados en cuanto a que había sido un procesado que había acudido a todos los llamados que no tenía ninguna intención de fuga y que no se podía tomar decisiones fundadas en las condiciones de Álvaro Uribe como líder político y que no había ningún daño a la sociedad siendo unas víctimas individualizadas”, indicó Estrada.

Asimismo el abogado penalista, Sebastian Erazo, aseguró que esta determinación del Tribunal puso en evidencia que la jueza Sandra Heredia impuso dicha medida bajo elementos subjetivos y arbitrarios.

“Está más que claro en esa decisión que la juez usó criterios subjetivos y absolutamente arbitrarios que desconocían los estándares constitucionales y legales para que operara tan drástica medida en contra de un ciudadano del cual goza la presunción de inocencia. Este tipo de excepciones son las que restablecen los derechos de los ciudadanos que confían en un Estado social y democrático de derecho”, dijo el penalista a este medio de comunicación.

En ese sentido, el abogado penalista Saúl León dijo a Caracol Radio que con esta determinación del Tribunal se deja claro que en Colombia prevalece la presunción de inocencia tanto no se agoten todas las instancias procesales.

“Es importante destacar que en Colombia la presunción de inocencia es un derecho fundamental de todas las personas y ésta se presume y se respeta hasta tanto exista una decisión judicial condenatoria debidamente ejecutoriada o en firme ¿Qué quiere decir? Una decisión sobre la cual ya se hayan resuelto todos los recursos, inclusive el recurso de apelación. Como en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se profirió la sentencia condenatoria, pero a su vez la misma fue apelada y esta apelación no se ha decidido", indicó el abogado León.

En ese orden de ideas los juristas coinciden que esta determinación del Tribunal Superior de Bogotá podría ser apelada, en ese sentido, la Corte Suprema de Justicia tendría la última palabra sobre la libertad del expresidente Uribe.