Expresidente Álvaro Uribe se pronuncia tras decisión de Tribunal de ordenar su libertad: Esto dijo // Caracol Radio / Cristian Bayona

El expresidente Álvaro Uribe ya emitió su primer pronunciamiento luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara su libertad inmediata.

En una breve publicación que hizo en su cuenta X, el exmandatario agradeció por las expresiones de solidaridad y afirmó que dedicará su libertad a la libertad del país.

“Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”.

¿Cuál fue la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre el expresidente Álvaro Uribe?

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente hasta que se defina la segunda instancia del fallo que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal.

Hay que señalar que esta decisión se da luego de que el Tribunal estudiara una tutela que fue interpuesto la defensa del exmandatario, liderada por Jaime Granados, y en la que alegaba que la juez Sandra Heredia “trasgredió los derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, presunción de inocencia y la libertad de Álvaro Uribe Vélez”.

¿Qué han dicho sectores políticos?

El senador Iván Cepeda fue uno de los primeros en referirse al respecto. Según dijo Cepeda, aunque como víctimas en este proceso judicial respetan la decisión del Tribunal, no la comparten.

“Nosotros desde las víctimas en este proceso siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales. Por supuesto respetamos esta, más no la compartimos”.

Indicó también el senador del Pacto Histórico, que cuentan con la plena certeza de que el condenado expresidente Uribe Vélez “viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia y campañas en contra nuestra”, por lo que mencionó además Cepeda que “creemos que la medida que impuso la jueza era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones”.