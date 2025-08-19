“Asesinar a un miembro de la oposición es perder democracia”: Palacios exige garantías para 2026

El exministro del Interior del gobierno de Iván Duque, Daniel Palacios llegó a los micrófonos de ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga y Red + Noticias para hablar de su candidatura a la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-20230.

Palacios levantó su voz para exigirle al Gobierno Nacional garantías de seguridad de cara a las elecciones, tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. “No hay garantías para las elecciones de 2026, en Colombia asesinaron a un candidato a la presidencial, que era un senador en ejercicio con riesgo previsible, que era absolutamente claro, entonces, ¿qué podemos esperar el resto?”.

El exfuncionario contrastó la situación actual con el esquema de seguridad del presidente Gustavo Petro cuando era senador de la República, durante su gestión en el Ministerio de Defensa: “Cuando Gustavo Petro era senador y yo ejercía el ministerio, él tenía un sistema de seguridad robusto”, recordó.

Noticia en desarrollo