Locales de venta de licor se incendiaron en el Centro Comercial La Isla en Bucaramanga

Un conato de incendio se registró al interior del conocido Centro Comercial La Isla en Bucaramanga. El fuego se originó entre el primero y segundo piso de dos locales dedicados a la venta de licor, lo que facilitó la propagación de las llamas debido a la alta inflamabilidad de los productos almacenados, así lo confirmó la Unidad de Bomberos de la ciudad, quienes atendieron la emergencia.

El director de Bomberos de Bucaramanga, Diego Rodríguez, informó que gracias a la rápida reacción de la institución, la emergencia fue controlada en pocos minutos evitando una tragedia mayor.

“Llegamos en un tiempo de respuesta bastante aceptable y con una sola máquina logramos controlar la emergencia. Los videos en redes sociales mostraban gran magnitud, pero afortunadamente no fue necesario desplegar más recursos”, explicó Rodríguez.

Una máquina de bomberos, un oficial y cuatro unidades bomberiles atendieron la situación, logrando extinguirla en un lapso de dos a tres minutos.

¿Cuáles fueron las causas del incendio?

Las causas del incendio aún son materia de investigación por parte de las autoridades, pero no descartan que se haya tratado de un posible cortocircuito en alguno de los locales.

Confirman las autoridades que no hubo lesionados, solo perdidas materiales en productos del comercio e instalaciones físicas de los locales.

El director de Bomberos aprovechó para reiterar el llamado a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención. Según Rodríguez, muchas de las emergencias atendidas recientemente en Bucaramanga, tanto en viviendas como en comercios, se relacionan con descuidos humanos y falta de mantenimiento en instalaciones eléctricas o físicas.

“Hemos tenido incendios o emergencias que pudieron evitarse. La mayoría de situaciones obedecen a descuidos o a no realizar mantenimientos eléctricos. Son acciones sencillas que pueden salvar vidas”, señaló.

Video del momento del incendio en La Isla en Bucaramanga: