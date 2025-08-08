Histórico: Juan Valdez, nuevo patrocinador de River Plate

Juan Valdez, emblemática empresa colombiana de café, reconocida a nivel internacional, patrocinará por primera vez un equipo de fútbol. Así lo anunció este viernes Germán Bahamón Jaramillo, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros.

La marca, que ha estado presente en películas de Hollywood y se encuentra en los principales países del mundo, será patrocinadora oficial de River Plate, uno de los dos clubes más grandes del fútbol argentino y sudamericano, reconocido también a nivel mundial.

"Con orgullo anunciamos que Juan Valdez es ahora el sponsor oficial de River Plate en Argentina. Un paso firme en nuestra expansión en este gran país, que cerrará 2025 con 9 tiendas y que en 2026 promete aún más crecimiento”, informó en su cuenta de X Germán Bahamón.

Y añadió: “A partir de hoy, en el mítico Estadio Monumental, la casa de River Plate, solo se servirá @JuanValdezCafe 100% colombiano, así como en sus oficinas, centros de entrenamiento y restaurantes del club".

Al respecto, concluyó: “Esta alianza une el sabor inconfundible del café colombiano con la pasión inigualable del fútbol argentino. Ahora, los hinchas de River podrán decir: “‘Vamos por un café… Monumental’“.

A partir… pic.twitter.com/TjiKiRTiGM — German Bahamon Jaramillo (@GermanBahamon) August 8, 2025

Por ahora no hay información si Juan Valdez tendrá presencia en la camiseta o pantaloneta de River Plate. El anuncio se dio a conocer junto a unas imágenes con representantes del club y de la empresa colombiana, y una camiseta de River con el nombre Juan Valdez en su respaldo, luciendo el número 25.