Senadora Aida Quilcué al Ejército: “Porque soy india y Senadora, me tratan como me tratan”

Popayán, Cauca

La senadora indígena Aida Quilcué está en el centro de la polémica por un controvertido episodio del que fue protagonista con tropas del Ejército Nacional en una carretera que conecta a los departamentos del Cauca y Huila.

Quilcué al descender de su vehículo en el que viajaba con su esquema de seguridad, criticó la forma en que fue abordada por las tropas en motocicletas.

La senadora Aida Quilcué está en el centro de la polémica por esta reacción contra tropas del @COL_EJERCITO en una carretera que conecta a los departamentos de Cauca y Huila: "“Porque soy india y Senadora, me tratan como me tratan”. @oscar10solarte pic.twitter.com/djTx7XK3U7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 16, 2025

La congresista aseveró: “Soy Senadora de la República, aquí está mi credencial. ¿Por qué me siguen así?, si ustedes son los que me tienen que brindar seguridad. Yo sé cómo cuidan a los congresistas y yo siempre he sido objeto que me persigan en vez de ayudarme”.

A pesar que los militares intentaron aplacar la discusión, la Senadora los cuestionó: “Porque soy india y Senadora, me tratan como me tratan”, a los que los uniformados respondieron “nadie la está molestando por eso, nadie le está vulnerando sus derechos”.

El hecho se dio muy cerca del lugar donde se presentó el atentado contra el representante Julio César Triana.

Por ahora ni la senadora Aida Quilcué ni el Ejército se han pronunciado frente a lo ocurrido.