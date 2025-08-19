América de Cali buscará hoy en Sudamericana una actuación épica

Valle del Cauca

América de Cali afrontará uno de los partidos más importantes en lo que va de la temporada y de los últimos años, en 90 minutos se juega su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, hecho que nunca ha sucedido en su historia.

El conjunto vallecaucano cayó en el partido de ida en el Pascual Guerrero 2-1 frente al equipo brasilero que no atravesaba un buen momento, luego de la salida de John Arias le había costado mucho mantener el marcador a su favor.

Algo similar sucede con los ‘diablos rojos’ que ya completa tres partidos seguido sin salir de la derrota, A propósito de esta caída, Gabriel Raimondi, técnico del América de Cali, expresó:

“Sobre lo que paso no podemos hacer nada, pero si sobre lo que viene. Entonces, además de haber mirados nuestros errores, el jugador, más que nada este tipo de jugador, los profesionales que nosotros tenemos con muchos partidos saben cuando se equivocan, lo importante es no repetir el mismo error, y sobre todo tratar de evitar los nuevos”

Novedades ‘escarlatas’

Para este encuentro América de Cali afrontará su duelo en Brasil con varias novedades

No podrá contar con Dilan Borrero y Éder Álvarez Balanta , ambos ausentes por lesión

y , ambos ausentes por lesión Tampoco con la participación como titulares de Jhon Murillo y Mateo Castillo , quienes viajaron con la delegación.

y , quienes viajaron con la delegación. Por decisión técnica, José Cavadía está ausente.

Además, el dato histórico marca un reto adicional: hace 32 años que el conjunto escarlata no gana en territorio brasileño por torneos Conmebol, siendo la última vez el 2 de marzo de 1993, cuando venció 3-1 a Flamengo en la Copa Libertadores.

Así formaría América esta noche en el Maracaná:

Jorge Soto; Yerson Candelo, Cristian Tovar, Jean Pestaña, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Cristian Barrios, Sebastián Navarro, Jan Lucumí y Luis Ramos.

Fluminense que no contará por lesión con German Cano, Thiago Silva, Soteldo e Ignacio tendría a:

Fabio; Samuel Xavier, Manoel, Juan Pablo Freytes, René; Lima, Hércules, Martinelli; Agustín Canobbio, Kevin Serna y Everaldo.

Juez central: Alexis Herrera – Venezuela, Asistente 1: Lubín Torrealba – Venezuela.

Asistente 2: Alberto Ponte – Venezuela.