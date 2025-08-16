VIDEOS | Sicariatos en Bucaramanga: dos personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas

Bucaramanga

En las últimas horas dos atentados con arma de fuego se presentaron en el norte de Bucaramanga, más exactamente en el barrio Kennedy y en el barrio San Rafael, los hechos cobraron la vida de dos personas e hiriendo a otras tres.

Los hechos sicariales se produjeron en menos de seis horas, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

En el barrio Kennedy un hombre que descargaba un camión de frutas y verduras fue asesinado

El primer incidente tuvo lugar en la calle 23 #12-07 del barrio Kennedy, al norte de Bucaramanga, cuando la víctima, identificada como Raúl Andrés Muñoz Ramírez de 33 años, se encontraba descargando frutas y verduras de un camión y fue sorprendido por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Según imágenes de una cámara de seguridad, el parrillero de la motocicleta desenfundó un arma y le propinó al menos seis disparos, provocando su muerte inmediata. Los sicarios se dieron a la fuga.

De acuerdo con algunos familiares del hoy occiso, Raúl Muñoz al parecer, “tenía muchos problemas o rencillas con algunas personas”, pero sus allegados dicen no conocer bien con quienes.

Las autoridades confirmaron que la víctima registra antecedes por porte ilegal de armas, lesiones y hurto.

Segundo ataque: en el barrio San Rafael

En la misma noche del viernes 15 de agosto, cerca de las 11:00 p.m., otro ataque sicarial se registró en la calle 2 N con carrera 15, en el local conocido como “El Almendro”, en el barrio San Rafael, próximo al CAI de La Virgen.

De acuerdo con versión preliminar de las autoridades, un hombre llegó en una motocicleta negra, descendió con el casco puesto y abrió fuego de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el establecimiento. Aunque testigos señalan, que el ataque iba dirigido hacía Javier Eduardo Joya Rivera de 42 años, quien falleció en el lugar.

Debido al fuego desenfundado por el sicario, otra tres personas resultaron heridas: una mujer de 42 años, un hombre de 41 años y otro hombre de mediana edad.

Móviles de los sicariatos

La Policía Metropolitana de Bucaramanga no descarta que ambos incidentes estén relacionados con retaliaciones criminales o ajuste de cuentas.