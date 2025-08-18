Senador Esteban Quintero y alcalde de Rionegro recibieron amenazas a través de redes sociales

Rionegro, Antioquia

El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, y el senador por el Centro Democrático, Esteban Quintero, fueron víctimas de amenazas de muerte a través de comentarios en redes sociales, tras la publicación de un video en el medio local MiOriente durante una eucaristía en memoria del asesinado precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

En los comentarios varios usuarios escribieron mensajes intimidatorios contra los dirigentes. Entre ellos se leía: “¿A este cuándo le van a hacer un atentado también?… cuánto valdrá para que hagamos vaca y paguemos por eso”, e incluso “quizás sea el próximo mártir”

El senador rechazó los ataques y pidió a la Fiscalía que se investigue hasta dar con los autores de los mensajes intimidatorios.

“Es muy lamentable que, en medio de un dolor nacional, como el asesinato de nuestro amigo Miguel, haya personas que desde las trincheras de las redes sociales clamen porque otros pierdan la vida de manera violenta. Esto no se puede subestimar”, dijo el congresista.

Desde la Alcaldía de Rionegro, el mandatario local condenó las amenazas y recordó que este tipo de manifestaciones atentan contra la democracia, la convivencia ciudadana y el respeto por la vida. También exigió adelantar investigaciones.

“Rechazamos todo lenguaje de odio, todo lenguaje que invite a atentar contra la vida. La vida es sagrada. Como médico me han enseñado que la vida es lo más importante y esperamos que todos los colombianos estén en esta línea”, dijo el mandatario.

El caso se suma a una serie de hechos violentos recientes en el país que han encendido las alarmas sobre la necesidad de frenar el lenguaje de odio y fortalecer las garantías de seguridad para líderes políticos y sociales.