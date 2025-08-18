Nuevo alcalde de Melgar, Tolima, anuncia auditoría forense a contratación de su antecesor

Tolima

Ante la Notaría de Melgar, Tolima, se posesionó como mandatario de esa localidad Francisco Bermúdez, quien el pasado domingo logró el triunfo en las urnas en medio de una jornada electoral atípica.

Luego de la posesión, habló con Caracol Radio y anunció que una de sus primeras acciones será adelantar un minucioso proceso de revisión a la contratación de su antecesor Rodrigo Hernández, por lo que iniciará un proceso de auditoría forense y con base en los hallazgos elevar las correspondientes acciones ante los organismos de control.

“Lo primero que haremos es poner la casa en orden. Vamos a revisar en qué estado recibimos la administración. Los procesos de contratación que se han realizado hasta el momento los analizaremos con una auditoría forense además el proceso de auditoría a obras inconclusas en el municipio”.

Bermúdez quien ganó las elecciones atípicas con el aval del partido de la U en alianza con otras organizaciones políticas señaló que entre sus prioridades está la seguridad y la economía de su municipio. Promover el turismo y con ello mejorar los ingresos de los Melgarenses.

Otro de los objetivos del nuevo mandatario es garantizar una óptima prestación de servicios públicos para todo el municipio y definir los perfiles de su equipo de gobierno.

Llamado a la Unidad

El proceso electoral en Melgar, Tolima, estuvo marcado por una fuerte pugnacidad donde hubo señalamientos de contrapunteos entre las diferentes campañas, denuncias de posibles amenazas y aparentes casos de constreñimiento al elector.

Frente a ese panorama, Francisco Bermúdez hizo un llamado a la calma y que lo importante es brindar resultados al municipio y resaltó que el objetivo es dar resultados pronto a toda la comunidad. Recordó que es el alcalde de todos los habitantes de este territorio. “No vamos a gobernar solo para los que nos ayudaron”, sentenció el nuevo alcalde de Melgar.

