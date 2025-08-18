“Las derrotas no nos detienen: Nos enseñan y nos fortalecen”: Oscar Barreto( Oscar Barreto, gobernador del Tolima/Caracol Radio Ibagué )

Luego de los resultados electorales de la jornada atípica para escoger alcalde en el municipio de Melgar, Tolima, que dejó como ganador al aspirante con el aval del partido de la U, Francisco ‘Pacho’ Bermúdez y que representó la pérdida de la hegemonía conservadora en esa localidad.

Dicha hegemonía superior a los diez años y liderada por el exalcalde y actual representante a la cámara, Alejandro Martínez, manejó los destinos de la población con integrantes de su equipo político, siendo el último Rodrigo Hernández a quien le declararon la nulidad de la elección al comprobarse una doble militancia. Situación que originó la convocatoria a un nuevo proceso electoral.

Esta ocasión, este grupo político presentó el nombre de Yolanda Pérez, esposa del exalcalde Hernández, quien perdió la alcaldía por un estrecho margen.

Recordemos que Francisco Bermúdez se alzó con la Alcaldía de Melgar alcanzando 6.532 votos seguido por Pérez quien obtuvo 6.276 votos y en último lugar Gentil Gómez Oliveros con 3761 votos.

Le puede interesar: https://caracol.com.co/2025/08/17/francisco-bermudez-es-el-nuevo-alcalde-de-melgar-tolima/





¿Qué dijo el líder del Partido Conservador del Tolima?

Luego de conocerse los resultados se pronunció el líder del partido Conservador en el Tolima, Oscar Barreto, sobre la pérdida de la hegemonía en la Alcaldía de Melgar.

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, Barreto reconoció los resultados al tiempo que aseguró que las derrotas no los detienen, enseñan y fortalecen.

“Las derrotas no nos detienen; nos enseñan y nos fortalecen. Hoy ratificamos nuestro compromiso de unidad, de escuchar a las comunidades y de seguir liderando un proyecto político que represente la voz del Tolima en Colombia”, dijo Barreto Quiroga en su mensaje.

Igualmente señaló “Aunque los resultados no nos favorecieron, reiteramos nuestro respeto a la decisión popular y nuestra convicción de seguir trabajando de la mano con la comunidad melgarense”.

Asimismo. reconoció el trabajo de la aspirante que representó el partido Conservador en esta elección atípica: “A nuestra candidata, Yolanda Pérez, y a todo su equipo de trabajo, les extendemos nuestro más sincero agradecimiento por la entrega, el compromiso y la defensa de los valores conservadores durante esta contienda”.

