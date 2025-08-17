Francisco Bermúdez es el nuevo alcalde de Melgar, Tolima

Tolima

La población de Melgar en el Tolima tiene nuevo alcalde. La jornada democrática atípica concluyó con el boletín 24 emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil con la información de las 89 mesas informadas. Según los resultados del preconteo, el aspirante con el aval del partido de la U, Francisco Bermúdez, se convirtió en el nuevo mandatario de la población obteniendo 6.532 votos.

En el mismo boletín se menciona que el segundo lugar fue para la aspirante del partido Conservador, Yolanda de Jesús Pérez alcanzando 6.276 votos. El tercer lugar fue para el candidato del partido Liberal, Gentil Gómez Oliveros quien logró 3761 votos.

El informe de la Registraduría señala que se tuvo una participación total del 51.05 por ciento.

Esta jornada se desarrolló luego que el Consejo de Estado declarara nula la elección del mandatario elegido con el aval del Partido Conservador, Rodrigo Hernández, señalado de incurrir en doble militancia, por lo que se convocó a un proceso electoral atípico.

¿Cómo queda el mapa político en Melgar, Tolima?

Con el triunfo del ingeniero Francisco Bermúdez del Partido de la U, se logra un cambio en el mapa político de la turística población.

Esta localidad en la última década ha mantenido una hegemonía conservadora por parte del exalcalde y actual representante a la Cámara, Alejandro Martínez. En esta oportunidad respaldaba el nombre de Yolanda de Jesús Pérez quien es la esposa del entonces mandatario, Rodrigo Hernández a quien el Consejo de Estado le declaró la nulidad en la elección. Justamente su inscripción estaba en entredicho por estar incurriendo en una posible inhabilidad.

Francisco Bermúdez, alcalde electo de Melgar, Tolima

En esta ocasión, Bermúdez contó con el apoyo del exalcalde de Ibagué y precandidato a la Gobernación del Tolima, Andrés Fabián Hurtado, asimismo contó con el respaldo de unos sectores liberales que no acompañaron la propuesta de Gentil Gómez Oliveros, el otro aspirante en contienda.