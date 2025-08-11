Santiago Londoño, la joven promesa del fútbol colombiano que podría llegar a un equipo europeo

Santiago Londoño, formado en la cantera de Envigado y de tan solo 17 años, podría dar el salto a fútbol europeo más temprano de lo pensado. La joya del club antioqueño ya tendría un camino marcado.

El delantero se destacó principalmente en su participación con la Selección Colombia Sub-17 en el pasado Sudamericano de la categoría, al anotar cinco goles, convirtiéndose en una pieza clave para el combinado nacional.

Al incorporarse de nuevo al conjunto antioqueño para disputar la jornada 6 de la Liga Colombiana, Londoño fue el encargado de abrir el marcador en el Polideportivo Sur. El delantero anotó su primer gol en la máxima categoría del futbol colombiano frente al Junior de Barranquilla, partido que terminó igualado (1-1).

Envigado es recordado históricamente por haber formado a varios de los mejores jugadores colombianos. En las últimas horas, se rumora que el conjunto dirigido por Andrés Orozco acordó la transferencia de Londoño para Europa.

Según informó el periodista Uriel Lugt, el jugador de 17 años habría sido vendido al Grupo Pachuca quien pensaría transferirlo al Real Oviedo de España. Este grupo también es propietario de los Tuzos de Pachuca y de León, club donde juega el colombiano James Rodríguez.

🚨🇨🇴#Envigado acordó la venta de Santiago Londoño a Grupo Pachuca.



↪️ El club colombiano vende el 70% del pase. El delantero se queda hasta fin de año y a comienzos de 2026 jugaría en #RealOviedo 🇪🇸 pic.twitter.com/H6mnJyIRM8 — Uriel Iugt (@urieliugt) August 10, 2025

Si se concreta la transferencia de Santiago Londoño, la cifra giraría alrededor de 1.5 millones de euros, aunque Envigado conservaría el 30% de los derechos deportivos del delantero. A pesar del acuerdo, Londoño seguirá vinculado al equipo antioqueño hasta febrero del 2026. Sin embargo, se espera que luego de cumplir la mayoría de edad viaje a Europa para incorporarse al Real Oviedo y disputar la Liga España.