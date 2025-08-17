Juan Guillermo Cuadrado debutó y fue clave en la clasificación del Pisa en Copa de Italia

Juan Guillermo Cuadrado ya inició de manera oficial su temporada número 18 en Europa, y el mismo número en competencias de las cinco ligas más importantes del Viejo Continente. El colombiano llegó como uno de los refuerzos estelares del Pisa, equipo recién ascendido a la Serie A, y vivió sus primeros minutos oficiales.

El antioqueño ya había sumado unos minutos en amistoso contra el Pistoiesse, pero el estreno oficial del equipo se produjo este domingo 17 de agosto por la fase de 32avos de final de la Copa de Italia, en la que Pisa enfrentó al Cesena y lo eliminó de la competición.

Cuadrado, clave en la clasificación del Pisa en Copa de Italia

Juan Guillermo no comenzó el partido como titular, pero sí ingresó al minuto 73 en reemplazo de Mattéo Tramoni. El colombiano entró a ocupar la banda izquierda, en la que ya venía jugando con Atalanta en la última temporada. De hecho, metió un centro de pierna derecha cerrado que logró cabecear el delantero M’Bala Nzola, pero este le erró al arco, en lo que hubiera sido su primera asistencia.

¡GUIDI SE PERDIÓ EL TRIUNFO!



Gran centro de Cuadrado y, de cabeza, Pisa desperdició la chance de ponerse en ventaja ante Cesena.#CopaItaliaEnDSPORTS pic.twitter.com/0tjlLrHUVs — DSPORTS (@DSports) August 17, 2025

Tras el 0-0 en los 90 minutos, el clasificado se definió desde la tanda de penales. Inició cobrando Cesena, con Seiren Diao, quien falló; luego, Juan Guillermo Cuadrado tuvo la categoría de tomar el balón en el primer lanzamiento para su equipo, cobrando con categoría hacia el palo derecho del arquero y convirtiendo.

Luego pudo convertir Cesena con Cristian Shpendi, mientras que Pisa falló sus sigueintes tres cobros, así como el conjunto local. Sin embargo, M’Bala Zola fue el que ejecutó el último para sellar la clasificación para el cuadro Nerazzurri.

Lea también: ¿Selección Colombia? Juan Cuadrado reveló por qué eligió el Pisa de Italia para continuar su carrera

Pisa se enfrentará en la fase de los 16 mejores, a uno de los clasificados en esta instancia, quedando a la espera de conocer su rival. Ese juego tendrá lugar el 24 de septiembre, en lo que también se le conoce como la segunda ronda.

¿Cuándo vuelve a jugar Juan Cuadrado con el Pisa?

El debut oficial por la Serie A será el domingo 24 de agosto, en condición de visitante, ante Atalanta, justamente el último club de Cuadrado, desde la 1:45 p.m.

El futbolista de 37 años, en su paso por el conjunto de Bérgamo, disputó un total de 32 juegos, de los cuales solo en 9 lo hizo como titular, y tuvo un aporte de 3 asistencias.