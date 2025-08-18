¿Huía de un ladrón? Lo que se conoce de la mujer que murió arrollada por un taxi en Bucaramanga

Bucaramanga

Un lamentable accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la autopista que conduce de Bucaramanga a Floridablanca, más exactamente en inmediaciones del barrio Diamante II. Una mujer identificada como Blanca Antonia Díaz murió cuando pretendía cruzar la vía y en el intento fue arrollada por un taxi, perdiendo la vida en el lugar.

De acuerdo con versiones de testigos, Blanca Díaz intentó cruzar de repente la autopista, pero las razones del porqué cometió tal imprudencia aún no son establecidas. Testigos aseguran que previo al lamentable hecho le habían hurtado sus pertenencias, razón por la que salió corriendo hacía la carretera.

Detalles del accidente

La víctima intentó atravesar la carretera en dirección occidente–oriente, cuando fue golpeada por un taxi, que se movilizaba por el carril exclusivo de Metrolínea. Testigos aseguran que el conductor intentó frenar al ver al peatón sobre la vía, pero no alcanzó a evitar el impacto.

Ciudadanos llegaron al sitio para intentar socorrer a la víctima pero lamentable por la gravedad del impacto, Blanca Díaz murió en el lugar, autoridades confirmaron su deceso.

¿Huía de ladrones?

Aunque las autoridades reseñan el caso como una imprudencia vial de parte del peatón. Versiones en el escenario del accidente y también conocidas a través de redes sociales, indican que la mujer sufrió el robo de su bolso, donde llevaba su documentación personal, pocos minutos antes de ser arrollada.

“A la señora le habían robado el bolso antes de pasarse. Tal vez del impacto del robo, el susto la dejó en shock y no se fijó”, se lee en una publicación en redes sociales.

“La venían siguiendo dos tipos para robarle el bolso”, comenta otro ciudadano.

¿Quién era Blanca Díaz?

De la víctima, Blanca Antonia Díaz, una mujer de mediana edad, no se tienen muchos detalles, algunos conocidos al enterarse de la noticia a través de grupos de WhatsApp y publicaciones en redes sociales comentaron:

“La señor Blanca vive en Cúcuta, estaba cuidando un paciente en Bucaramanga. Algo pasó, es una persona muy correcta y menos imprudente que conozco”, se lee en un mensaje de alguien que dice haberla conocido.

