Santander: Cierres en Troncal del Magdalena Medio por protesta contra la Agencia Nacional de Tierras

Bucaramanga

Comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas Embera Chamí del municipio de Puerto Parra mantienen bloqueos intermitentes desde este domingo 17 de agosto, en el sector El Cruce, en la Troncal del Magdalena Medio, como protesta por los procesos de adjudicación de tierras, de la Agencia Nacional de Tierras.

La comunidad exige a la Agencia Nacional de Tierras que les garantice que las tierras de esta zona sean adjudicadas a asociaciones campesinas de Puerto Parra.

De acuerdo con la Gobernación de Santander, la manifestación surge, “tras conocerse la presunta decisión del Gobierno Nacional de entregar 1.572 hectáreas de tierra a desmovilizados de las extintas FARC en ese municipio”.

Según los líderes de la protesta, esta determinación afectaría directamente a sus comunidades, quienes aseguran no haber sido consultadas.

La administración gubernamental, aclaró que no ha sido convocada ni ha participado en estas decisiones de orden nacional, y expresó su respaldo al derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, rechazó que medidas de alto impacto territorial se tomen sin la concertación con autoridades locales, líderes sociales y el propio gobierno departamental.

Alcalde de Puerto Parra respalda la manifestación y hace un llamado al gobierno nacional

El alcalde de Puerto Parra, Diectsen Téllez Cadavid se pronunció haciendo en una primera parte haciendo un llamado a los ciudadanos para que se mantenga la protesta pacifica.

“Queremos hacer un llamado a las comunidades que están en la manifestación para que sientan el respaldo desde la administración municipal, pero también hago un llamado a la tranquilidad, al no fomento el desorden de la afectación del orden público“.

Por otra parte, también un envió un mensaje a la Agencia Nacional de Tierras y al gobierno nacional para que se coordinen mesas de diálogos y así evitar una afectación mayor.

“Hago un llamado al gobierno nacional, a la Agencia Nacional de Tierras, para que de manera urgente establezcamos una mesa de trabajo entre la administración municipal, la mesa territorial de reforma agraria de Puerto Parra, para que se escuche y se tenga en cuenta las peticiones de las comunidades, que no pase como pasó en San Vicente de Chucurí, como pasó en Puerto Boyacá, como pasó en Cimitarra y en otras regiones del país, donde simplemente llegaron a entregar títulos y ni siquiera el municipio sabe a quién se lo van a entregar”, agregó.