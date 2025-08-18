Golpe a la minería ilegal en Antioquia: capturan a cuatro personas y destruyen maquinaria

Antioquia

En dos operativos desarrollados de manera simultánea en el departamento, el Ejército y la Policía lograron afectar de manera significativa las finanzas de grupos dedicados a la minería ilegal en el suroeste y en el Valle de Aburrá.

El primer procedimiento se adelantó en las riberas del río Cauca, a la altura de los municipios de Valparaíso, Caramanta y La Pintada, donde soldados del Batallón de Infantería número 11 Cacique Nutibara, con apoyo de la Policía Ambiental, desmantelaron cinco unidades de extracción ilícita. En el sitio fueron destruidas cinco dragas, plataformas metálicas, motores diésel, motobombas y otros equipos usados para la actividad ilegal.

En un segundo operativo, llevado a cabo en la vereda La Cuesta de Barbosa, tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N. 4 hallaron otra estructura de explotación minera. Allí fueron capturadas en flagrancia cuatro personas que operaban la maquinaria. También fueron decomisados un motor, una plataforma, motobombas y tuberías para la extracción de minerales.

Según cálculos preliminares, las acciones representan pérdidas que superan los 100 millones de pesos para estructuras criminales que operan en la región.

Las Fuerzas Militares y la Policía señalaron que este tipo de operaciones buscan no solo atacar las rentas criminales, sino también proteger los ecosistemas afectados por la minería sin control.