Fluminense vs. América de Cali por Copa Sudamericana: Posibles alineaciones, fecha y hora

América de Cali viajará a Brasil para disputar el partido de vuelta con Fluminense de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Cabe recordar que el partido de ida se jugó el pasado 12 de agosto en el estadio Pascual Guerrero, donde el equipo brasileño se quedó con la victoria 2-1 ante los Escarlatas, con anotaciones de Yerson Candelo, que marcó en contra al tratar de despejar el balón con la cabeza, pero terminó metiéndola en su propio arco y de Agustín Canobbio al minuto 15´.

El conjunto dirigido por Diego Raimondi deberá anotar por lo menos dos goles para clasificar a la siguiente ronda, claro está de que Fluminense no marque ningún tanto en el Maracaná. Por otro lado, los dirigidos por Portaluppi les basta con un empate para poder avanzar a los cuartos de final. El marcador global se encuentra 2-1 a favor del equipo brasileño.

América, por cortar una mala racha en Brasil

El equipo vallecaucano no sabe lo que es ganar en Brasil, por torneos Conmebol, desde hace 32 años, lo que convierte en una complicada misión el hecho de remontar ante Fluminense nada más y nada menos que en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro. Su último triunfo en ese país fue ante Flamengo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 1993.

Solamente cuenta con dos registros victoriosos en Brasil: el ya mencionado ante Flamengo y uno contra Santos en la Libertadores 1984. Su última visita terminó en empate 1-1 ante Cortinthians, en la presente edición de la Sudamericana, mientras que el saldo es de 6 empates y 13 derrotas.

Posibles alineaciones

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel Messías, Juan Pablo Freytes, Renê Rodrigues; Vinícius Moreira de Lima, Hércules Pereira, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Kevin Serna y Everaldo Stum.

DT: Renato Portaluppi

América de Cali: Jorge Soto; Yerson Candelo, Cristian Tovar, Jean Pestaña, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Cristian Barrios, Sebastián Navarro, Jan Lucumí y Luis Ramos.

DT: Diego Gabriel Raimondi

Fecha, hora y cómo seguir

El partido tendrá lugar este martes 19 de agosto a partir de las 7:30 de la noche (hora colombiana). Usted podrá vivir las emociones de este partido por medio de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto de caracol.com.co