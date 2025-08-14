¿Jorge Luis Pinto regresa a la dirección técnica? Mensaje para hinchas de un equipo en Colombia

Jorge Luis Pinto es uno de los entrenadores de más experiencia en el fútbol colombiano. Mundialista, con pasado en clubes del exterior y a nivel local, no deja de ser un atractivo para equipos nacionales que buscan cambiar los rumbos y conseguir objetivos.

El técnico santandereano se metió en el corazón de la hinchada del Cúcuta Deportivo, pues bajo su mando la institución logró el único título de Liga colombiana en su historia. Además, tuvo una participación épica en la Copa Libertadores del 2007, llegando hasta semifinales, donde perdió con Boca Juniors.

Jorge Luis Pinto sobre presuntas apuestas en Unión Magdalena: “Ofrecían cuarenta y cinco millones”

¿Jorge Luis Pinto regresa a la dirección técnica?

Recientemente, el conjunto Motilón se quedó sin entrenador, pues Bernardo Redín, quien estaba a cargo desde septiembre de 2024, renunció en rueda de prensa a la institución. Lo anterior, ante una seguidilla de malos resultados.

“No voy a hablar del partido. Darle las gracias a los directivos, a la gente de Cúcuta, a la hinchada. Hasta aquí llegó nuestro proceso. Que continúen la rueda de prensa los muchachos”, dijo Redín en rueda de prensa posterior al encuentro ante Deportes Quindío.

Ante su salida, hinchas del Cúcuta han pedido la llegada de Jorge Luis Pinto, para que se haga cargo de las riendas del club y lograr el ansiado ascenso. No obstante, el entrenador de 72 años fue categórico y rechazó volver, pues no se alinea con las actuales directivas.

Unión Magdalena le responde a Jorge Luis Pinto: “Él nunca nos manifestó nada sobre apuestas”

“Ha sido un sueño y me honra enormemente que muchos hinchas me mencionen para regresar al Cúcuta Deportivo. Ustedes saben mi cariño por la ciudad, pero siempre he sido claro, actualmente con la orientación y circunstancias del equipo no existe posibilidad alguna de que eso ocurra”, explicó sobre la situación.

Ha sido un sueño y me honra enormemente que muchos hinchas me mencionen para regresar al Cúcuta Deportivo. Ustedes saben mi cariño por la ciudad, pero siempre he sido claro, actualmente con la orientación y circunstancias del equipo no existe posibilidad alguna de que eso ocurra. — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) August 14, 2025

La última experiencia de Jorge Luis Pinto fue en Unión Magdalena, club al que logró ascender para el presente año. Sin embargo, salió del conjunto samario, también por diferencias con el propietario, Eduardo Dávila, así como presuntos casos de apuestas ilegales.