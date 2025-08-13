Video: Insólito autogol de Yerson Candelo en el juego América Vs. Fluminense de Copa Sudamericana

Los jugadores de Fluminense felicitan a Samuel Xavier, tras el autogol de Yerson Candelo. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Yerson Candelo vivió una jugada desafortunada en el inicio del partido América Vs. Fluminense, juego de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. En apenas 7 minutos del encuentro, el experimentado lateral vulneró su propia puerta, tras una jugada en la que faltó comunicación con el portero Jorge Soto.

El lateral Samuel Xavier cobró un tiro libre lejano desde la banda derecha del campo, parecía una pelota sin complicaciones para el guardameta Soto, cuando Candelo cortó la acción con un cabezazo, con el arquero desubicado y el arco totalmente descubierto.

¡INCREÍBLE GOL EN CONTRA DE AMÉRICA DE CALI!



Candelo jugó de cabeza con su arquero y metió la pelota en su propio arco para el primero de Fluminense. #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/Fo6gwtkKJ1 — DSPORTS (@DSports) August 13, 2025

El segundo gol llegó en otra serie de errores, viéndose comprometida casi que toda la línea defensiva del América, un pelotazo mal despejado por Cristian Tovar y en el rebote se mostraron indecisos Jean Pestaña y Marcos Mina, para que el delantero uruguayo Agustín Canobbio se impusiera, robara el balón y marcara con un gran remate de volea.

GOOOL DE FLUMINENSE!



Agustín Canobbio se llevó la pelota de cabeza y remató de volea para el 2-0 ante América de Cali. #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/rT7KZJdWYK — DSPORTS (@DSports) August 13, 2025

Noticia en desarrollo...