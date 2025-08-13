Video: Insólito autogol de Yerson Candelo en el juego América Vs. Fluminense de Copa Sudamericana
El equipo brasileño se adelantó en el marcador en apenas 7 minutos del compromiso.
Yerson Candelo vivió una jugada desafortunada en el inicio del partido América Vs. Fluminense, juego de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. En apenas 7 minutos del encuentro, el experimentado lateral vulneró su propia puerta, tras una jugada en la que faltó comunicación con el portero Jorge Soto.
El lateral Samuel Xavier cobró un tiro libre lejano desde la banda derecha del campo, parecía una pelota sin complicaciones para el guardameta Soto, cuando Candelo cortó la acción con un cabezazo, con el arquero desubicado y el arco totalmente descubierto.
El segundo gol llegó en otra serie de errores, viéndose comprometida casi que toda la línea defensiva del América, un pelotazo mal despejado por Cristian Tovar y en el rebote se mostraron indecisos Jean Pestaña y Marcos Mina, para que el delantero uruguayo Agustín Canobbio se impusiera, robara el balón y marcara con un gran remate de volea.
Noticia en desarrollo...