Comité Intergremial del Quindío y la preocupación por la desfinanciación de las dobles calzadas

Armenia

El comité Intergremial del Quindío alertó sobre las obras viales del orden nacional que están desfinanciadas, esperan tender puentes para que se materialicen los proyectos.

En las instalaciones de la sociedad de mejoras públicas la junta directiva del comité Intergremial del departamento dio a conocer las líneas de acción en las que trabajarán para fortalecer los procesos y actualmente han ampliado la cobertura con 21 sectores asociados.

Precisamente, el director del comité Intergremial del departamento, Juan David Pachón señaló que están enfocados en tender puentes entre el sector privado con el sector público para impulsar los diferentes proyectos y desarrollo de la región.

Evidenció que la preocupación está centrada con las obras del orden nacional que están desfinanciadas y que quedarán a medias como es la doble calzada Armenia- Calarcá.

Especificó que la obra culminará finalizando el año 2025, sin embargo, advirtió que la vía quedará a medias puesto que preocupa la otra mitad que es desde el sector de La María hasta la llegada al sector del Pescador en Calarcá.

También dijo que es fundamental avanzar en proyectos que no han logrado materializarse como son la variante de Guayacanes o del Río y la variante de Occidente.

También indicó que otro de los proyectos que genera todo el interés del gremio es el que tiene que ver con la morgue departamental porque es una necesidad apremiante para los ciudadanos.

Fue claro que conocen de que se están dando las labores de la gobernación del Quindío y algunas de las alcaldías municipales, pero considera se necesita una solución definitiva para que pueda contar con un lugar apropiado y de mayor capacidad para albergar los cuerpos.

El comité intergremial del departamento representa los sectores de comercio, turismo, servicios, agropecuario, financiero, sociedad civil lo que representa el 66,3% del producto interno bruto, PIB y 64,5% del empleo generado del Quindío.