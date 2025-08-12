Preocupación en el Quindío por falta de recursos para ejecutar proyectos, el reto es la gestión

Armenia

En las últimas horas se llevó a cabo una nueva reunión de la estrategia denominada ‘Alianza por el Quindío’ que reúne dirigentes políticos, gremios, instituciones y academia con el fin de evaluar el estado de los diferentes proyectos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada reconoció que la iniciativa puesto que logaron reunir a 50 entidades para conocer de primera mano el estado de los proyectos que impulsan el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar de la región.

Explicó que por ejemplo con el aeropuerto internacional El Edén la idea es establecer un Conpes para que este gobierno y el próximo logren avanzar en el proceso de intervención y que los compromisos de los parlamentarios es a gestionar para lograr materializar la doble calzada Armenia- Calarcá- Cartago. Reconoció que este espacio es muy importante, aunque considera no es fácil realizar alianzas por los intereses que se manejan.

¿Qué dijo el gobernador del Quindío?

Por su parte el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis enfatizó en que el tema de recursos no es fácil por eso es clave el trabajo que realizan las concesiones. Asimismo, alertó porque faltan 120 mil millones de pesos para culminar la doble calzada desde la María hasta el municipio de Calarcá y ahí se evidencia lo complejo cuando son vías del sector público.

A pesar de lo anterior, dijo que es importante continuar trabajando en pro de los proyectos y por eso no descarta asistir a Invías para avanzar en las respectivas intervenciones.

Fue claro que el plan B de los proyectos es gestión entendiendo que el gobierno departamental no cuenta con los recursos de los 120 mil millones porque están destinados para otras obras.

Gerente de Autopistas del Café y la importancia del proyecto IP Conexión Centro

De otro lado el gerente de Autopistas del Café, Mauricio Vega se refirió al proyecto IP Conexión Centro que lidera la empresa Odinsa para fortalecer la conexión entre Armenia, Pereira y Manizales, combinando movilidad, empleo e innovación en infraestructura vial.

Señaló que fue presentado al gobierno nacional el proyecto de una nueva concesión para el Eje Cafetero debido a la finalización de autopistas del café que se realizará en el año 2027.

Informó que el proyecto viene avanzando puesto que ya pasó la etapa de prefactibilidad, de factibilidad y en el mes de septiembre del año anterior fue radicada la última versión del proyecto.

Destacó que el gobierno contrató una firma evaluadora externa que está próxima a culminar esa labor de evaluación por lo que es una decisión que debe tomar el gobierno.

Considera que el proyecto es muy valioso teniendo en cuenta que no implica recursos públicos porque es un esfuerzo que realiza el sector privado contra el recaudo que hacen de los peajes en la región.

Aclaró que si el gobierno da vía libre a la iniciativa se hará una licitación pública en la que Odinsa se presentaría y también cualquier otra compañía del país.

Representante a la Cámara Piedad Correal y la falta de recursos

Finalmente, la representante a la Cámara Piedad Correal Rubiano felicitó la labor de la cámara de comercio por el esfuerzo que realizan para establecer el seguimiento a los proyectos.

Advirtió que es muy complejo el panorama porque todo lo que se requiere es en materia económico y no hay recursos a nivel nacional lo que impacta en las regiones.

Fue clara que el Quindío necesita inversión para el aeropuerto, dobles calzadas y es clave que el gobierno nacional entienda que debe trabajar de la mano con el sector privado para materializar en el menor tiempo las obras.

Confían en que el trabajo articulado permita avanzar en los procesos y garantizar el desarrollo del departamento.