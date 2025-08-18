Capturan a presunto articulador de red de correos humanos que enviaba cocaína a Europa

Medellín, Antioquia

En un operativo conjunto entre la Fiscalía, la Policía Antinarcóticos, el Ejército y el Gaula Militar, fue capturado en el barrio Aranjuez de Medellín Héctor Camilo Bastos, sindicado como el articulador principal de una organización criminal dedicada a enviar cocaína a España mediante correos humanos.

La investigación se desencadenó tras el hallazgo, en junio de 2024 en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, de 19 kilogramos de cocaína ocultos en el equipaje de un pasajero con destino a Madrid.

A partir de este caso, las autoridades lograron reconstruir la logística criminal: reclutamiento de viajeros, entrega del equipaje cargado de estupefaciente, y coordinación con contactos en Europa para recibir el narcótico.

Según las investigaciones, Bastos sería quien proveía los tiquetes aéreos, distribuía las maletas con droga y establecía el enlace final en España.

Presentado ante un juez de control de garantías, Bastos recibió imputación por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. No aceptó los cargos y fue enviado a prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial en su contra.