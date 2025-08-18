Brayan Rovira criticó a Wilmar Roldán y el VAR: ¿El gol de Millonarios al Tolima debía anularse?

Deportes Tolima se recompuso del duro golpe sufrido entre semana en Copa Colombia y sumó tres puntos de oro frente a Millonarios, durante la séptima jornada del fútbol colombiano.

El equipo ibaguereño logró sobreponerse al tempranero tanto visitante, por cuenta de un horror del arquero Cristopher Fiermarin, pero terminó remontando de la mano de Brayan Rovira, quien anotó doblete, y Gonzalo Lencina.

Precisamente, Rovira habló en El VBAR Caracol sobre la alegría que trajo al grupo pijao la reciente victoria liguera y aprovechó para dar su opinión sobre dos de las jugadas polémicas del compromiso disputado en el Manuel Murillo Toro.

¿El gol de Millonarios al Tolima debía anularse?

El primer gol del partido entre tolimenses y bogotanos se produjo al minuto 24, cuando Cristopher Fiermarin quiso sacar rápidamente parar armar la contra local, pero vio que tenía muy cerca a Brayan Rovira y quiso detenerse. Ahora, el balón se le terminó saliendo de entre las manos y le quedó justo a Jorge Arias, quien definió a portería vacía.

Sobre esta acción, Rovira criticó tanto al árbitro Wilmar Roldán, por no ver lo ocurrido, como al VAR, por no revisar la acción. Y es que, según comentó, cuando Fiermarin deja caer el balón, Arias, queriendo ganar la posición, le pega en la garganta a Rovira, quien se queja del golpe y no reacciona al remate del defensor rival.

“Cobran la falta y queremos salir rápido. Él (Cristopher Fiermarin) me ve muy cerca, cree que me va a pegar el balón y lo suelta, ya en el aire. Si tú ves en el gol, Arias me pega muy fuerte en la garganta y si nos vamos al análisis del tercer gol de nosotros (anulado por golpe en la cabeza a Beckham Castro), creo que tenían que ser muy meticulosos también a la hora de revisar”, explicó el futbolista de 28 años.

Aunque admitió que fueron “circunstancias que pasan muy rápido” y seguramente por ese motivo no fueron tenidas en cuenta en el VAR.

¿Qué pasó en la acción de gol anulada al Tolima contra Millonarios?

La primera polémica del partido entre Tolima y Millonarios se produjo pasados los 60 minutos de partido, cuando Mauricio González anotó de cabeza y Wilmar Roldán anuló todo, tras el llamado del VAR por una falta previa de Brayan Rovira contra Beckham Castro.

Dicha acción, que era a la que se refería el mismo Rovira en la pasada declaración, pasó de la siguiente manera: “Yo sí impacto la cabeza de Beckham con la palma de la mano. Le pregunté a Roldán si la intensidad de la jugada y el golpe daba para esa falta, entonces me dice: ‘Sí, Rovi. La intención tuya fue muy marcada y por ende influyó demasiado en el control del jugador’. Eso fue lo que me transmitió”.

Claro está que el Tolima siguió derecho y logró anotar nuevamente a los 80 minutos por intermedio de Gonzalo Lencina. En la próxima jornada, los ibaguereños enfrentarán al Once Caldas en Manizales, mientras que Millonarios disputará su duelo aplazado ante Unión Magdalena y posteriormente actuará frente al Junior, ambos duelos los disputará en El Campín.