VIDEO: Capturado en Santander Alberto Carlos Mejía, de los más buscados del Tren de Aragua en Chile

En un operativo binacional entre Colombia y Chile fue detenido el venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, señalado de ser uno de los integrantes más buscados de la organización criminal transnacional conocida como el ‘Tren de Aragua’.

La captura se produjo en el marco de la ofensiva contra el crimen organizado liderada por la Policía Nacional de Colombia, con el apoyo de la Oficina Central Nacional de Interpol y el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (ELPAcCTO).

De acuerdo con las autoridades, Mejía Hernández estaría implicado en varios homicidios cometidos junto a otros miembros de la estructura criminal. Entre ellos, figura el asesinato de José Felipe Reyes Ossa, reconocido prestamista informal apodado como ‘El Rey de Meiggs’, ocurrido el pasado 19 de junio en Ñuñoa (Chile).

El capturado, sobre quien pesaba una notificación roja de Interpol, es requerido por el delito de homicidio calificado y ya quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta los trámites diplomáticos para su extradición.

Las autoridades de ambos países destacaron la cooperación internacional que permitió la detención. El director de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Eduardo Cerna, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata, agradecieron la labor de la Policía colombiana.

Video | Así fue la captura de Alberto Carlos Mejía: