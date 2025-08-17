VIDEO | Doblete del colombiano Luis Suárez en goleada del Sporting por Liga de Portugal

Luis Suárez comenzó a marcar con el Sporting de Lisboa. Al colombiano lo llevaron para reemplazar nada más y nada menos que al sueco Viktor Gyökeres, quien terminó dos veces como máximo artillero de la Liga de Portugal y se fue transferido al Arsenal de Inglaterra. Si bien ya había disputado dos juegos oficiales, fue en el tercero en el que se reportó con doblete.

El samario ingresó desde el banco en la Supercopa de Portugal ante Benfica, luego fue titular en la victoria ante Casa Pisa en calidad de visitante 0-2 y volvió a ser inicialista este domingo 17 de agosto, en lo que fue goleada 6-0 del Sporting sobre Arouca. Suárez fue una de las figuras del encuentro.

Suárez, gol de penal y un gran misil para sellar su doblete

El cuadro de Lisboa se fue en ventaja al minuto 20 mediante el gol del lateral Ricardo Mangas. Al 27′ el defensa de la visita, Dylan Nandin cometió una fuerte falta sobre Goncalo Inacio y, a instancias del VAR, el juez expulsó al delantero, además de sancionar penal. Al cobro, el colombiano Suárez fue quien tomó el balón y con una gran ejecución la mandó a guardar sobre el mismo palo elegido por el arquero.

🇵🇹¡GOOOOOL COLOMBIANO EN PORTUGAL!



🇨🇴El colombiano Luis Javier Suárez marcó desde los doce pasos para su equipo Sporting de Lisboa



Francisco Trincao (45′) puso el tercero para Sporting y Ricardo Mangas el cuarto (50′), concretando también su doblete. Pero el colombiano no se quedó atrás y también convirtió por duplicado, luego de que Geovany Quenda lo habilitara para dejarlo casi que mano a mano; el samario sacó un remate potente que pasó por encima de la cabeza del arquero Joao Valido al 62′.

Trincao puso el sexto (76′), definitivo, para también hacerse con el doblete, por lo que hubo tres jugadores con doble registro en el encuentro. Suárez salió sustituido al minuto 81 para darle paso a Alisson Santos y terminó con una calificación de 7.8 para SofaScore, siendo el cuarto mejor valorado del partido.

De esta manera, Suárez comienza a dejar muy buenas sensaciones en su nuevo equipo, de cara a estar en la Selección Colombia para los juegos de Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela en septiembre. Vale la pena mencionar que llegó al Sporting luego de ser el máximo goleador de la segunda división de España con 27 anotaciones y 31 en 43 juegos por todas las competiciones.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting de Lisboa?

Luis Suárez volverá a tener acción con Sporting el sábado 23 de agosto, una vez visiten a Nacional por la fecha 3 de la Liga de Portugal. El juego está pactado para las 12:00 p.m. (hora de Colombia).