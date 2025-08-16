¿Por qué Luis Javier Suárez no puede ser titular indiscutido en Sporting? Su técnico fue tajante

La adaptación de Luis Javier Suárez en Sporting de Portugal parece estar siendo positiva. El delantero colombiano llegó como flamante refuerzo, tras terminar como máximo goleador de la segunda división en la última temporada con Almería de España. Además, cuenta con la responsabilidad de intentar reemplazar al sueco Viktor Gyökeres, doblemente máximo goleador de la Liga Portugal.

Suárez no pudo convertir en los dos partidos oficiales que ha disputado, uno entrando desde el banco de suplentes contra Benfica, en la Supercopa de Portugal, y en el otro siendo titular contra Casa Pia por el estreno liguero. No obstante, en este último, cumplió un papel fundamental para el triunfo 2-0 que en su momento fue destacado por el entrenador Rui Borges.

“Jugó un partido precioso. Trabajó duro, jugó para el equipo y estuvo fantástico. Lamento que no marcara. Jugó un partido precioso que reflejó la imagen del equipo“, comentó al respecto.

Luis Javier Suárez durante el partido de Sporting ante Casa Pia / Getty Images / Eurasia Sport Images Ampliar

¿Suárez no puede ser titular indiscutido?

En la rueda de prensa previa al juego entre Sporting y Arouca, por la fecha 2 de la Liga de Portugal, le preguntaron al entrenador, Rui Borges, por la competencia que hay por el puesto de ser delantero centro, entre el danés Conrad Harder y Luis Javier Suárez. Respondió con contundencia que no hay ninguno titular absoluto.

Lea también: Técnico de León fue contundente sobre ausencia de James Rodríguez: “Mi equipo tiene vida propia”

“Los dos deben estar preparados para jugar desde el principio y para no jugar. Me corresponde a mí trazar la estrategia. Lo que hablo con Harder, lo hablo con Suárez, igual. Vamos a entrar en una rutina de partidos cada tres días y todos deben estar preparados. Son cosas naturales”, dijo al respecto.

No obstante, desde Portugal prevén que Luis Javier Suárez sea el titular para el primer juego en condición de local en la temporada. Este duelo tendrá lugar el domingo 17 de agosto desde las 2:30 p.m. hora de Colombia.