La manifestación y los diferentes puntos de vista: espiritualidad y ciencia

La manifestación es un término que se volvió muy popular en el siglo 21, sobre todo para las nuevas generaciones dentro de las redes sociales.

En distintos videos varios influencers han recomendado poner en práctica el manifestar por las cosas que usted desea. Pese a que se ha vuelto todo un fenómeno, se debe tener en cuenta que en la ciencia y en el área espiritual tienen una forma y significado distinto.

Asimismo, para con algunas religiones, dónde “manifestar” es orar o pedirle al universo, a un Dios o alguna otra figura en la que usted crea, que las cosas se le den.

¿Qué significa la manifestación?

Según la academia real española, manifestar es declarar o dar a conocer un problema, necesidad o deseo ante alguna creencia o religión.

Manifestar no solo significa pedir o hacer afirmaciones sobre deseos, también se puede tomar como:

Manifestarse a la hora de expresar una opinión o pensamiento.

Realizar una petición o queja.

Participación en un acontecimiento político o social (protestar o manifestar).

Manifestación según la ciencia

En un artículo publicado por el portal web Mental Health, la doctora Brindusa Venta explica que la manifestación se refiere a materializar deseos, metas o resultados en específico mediante pensamientos, creencias y acciones concretas.

Menciona que el principio de la ley de la atracción sugiere que los pensamientos y energías, tanto positivos como negativos, atraen experiencias o circunstancias.

En el artículo, ella especifica que la manifestación no es algo mágico o milagroso, y quien busca manifestar algo específico también debe tomar medidas en su vida diaria para lograr sus objetivos.

Según este portal web: “la manifestación se populariza como un método para alcanzar objetivos, carece de evidencia empírica que respalde sus afirmaciones como fenómeno científico”.

Manifestar en lo espiritual

La espiritualidad y la manifestación en los últimos años, han cobrado un foco importante en distintos ámbitos, pues más allá de ser una “creencia” que carece de un respaldo científico, ha representado ser una herramienta poderosa para quiénes desean diseñar una vida alineada con sus sueños.

Esto lo explica Pamela Nadal, emprendedora y coach sobre crecimiento mental y espiritual. Ella menciona que el arte de manifestar se refiere a una conexión profunda con el ser: “ya sea que lo llames energía, Dios, fuente o conciencia universal… yo le llamo UNIVERSO”.

Si bien la manifestación tiene algunas contradicciones, hay personas que afirman que funciona. Pamela dice que se necesita más que eso, pues los pensamientos, la forma como usted esté llevando su vida y demás, también son factores importantes.

Aunque no existe una verdad absoluta frente al manifestar y las creencias de cada persona, tenga en cuenta que usted es quien decide si es posible que estás prácticas se apliquen a su vida o no.