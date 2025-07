Marcos Witt anuncia su gira “Legado” en Colombia, una experiencia de espiritualidad y música

Breakfast Live y Loud and Live, traen un par de noches con una experiencia espiritual y musical, el artista, conferencista y referente del góspel latinoamericano, Marcos Witt anuncia su regreso a Colombia con su nueva gira internacional “Legado”, que se vivirá el próximo 10 de octubre en el Cenfer de Bucaramanga y el 16 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá.

La gira “Legado” toma su nombre del más reciente álbum del artista, un trabajo colaborativo con jóvenes referentes del góspel actual como TAYA, Indiomar, Un Corazón, Montesanto, Dariana, Sarai Rivera, Kike Pavón, entre otros. El repertorio de Witt presenta himnos como “Temprano yo te buscaré”, “Tu Fidelidad”, “Gracias”, “Tu Mirada”, “Renuévame” o “Dios Imparable”, entre otros. Todo esto acompañado por invitados especiales sorpresa, producción visual moderna y una atmósfera pensada para la adoración, el descanso espiritual y el reencuentro con lo trascendente.

Cortesía: @marcoswitt Ampliar

Llegando a los 40 años de trayectoria, Marcos Witt es una de las voces más influyentes del movimiento cristiano musical en habla hispana. Su música ha acompañado generaciones, ha servido de refugio espiritual para millones de creyentes, y hoy se presenta en una versión renovada, fresca y cargada de intención, con una puesta en escena pensada para conectar con el corazón del público colombiano.

El concierto no está dirigido exclusivamente a una denominación religiosa. Es un espacio abierto para católicos, creyentes no practicantes o cualquier persona interesada en la música como herramienta de fé, gratitud, consuelo y encuentro con Dios. Marcos Witt referente del góspel llega a Bucaramanga al Cenfer el 10 de octubre, le sigue Bogotá en el Movistar Arena el 16 de octubre, este evento es presentado por Breakfast Live y Loud And Live, las entradas están disponibles en www.tuboleta.com.